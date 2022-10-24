وزير الاتصالات: 25 مليار جنيه حجم استثمارات تطوير الإنترنت في قرى «حياة كريمة»

قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن تطوير شبكات الإنترنت يتضمن الحفاظ على السرعة والثبات والانتشار من خلال إحلال شبكات النحاس واستبدالها بالألياف الضوئية، بالإضافة لتوصيلها في القرى والأقاليم بإجمالي استثمارات بلغت 25 مليار جنيه في قرى «حياة كريمة»، و2 مليار دولار في المدن.

توفير خدمات الإنترنت فائق السرعة

وأوضح «طلعت» خلال استضافته ببرنامج «مساء DMC» مع الإعلامية إنجي القاضي، أن توفير خدمات الإنترنت فائق السرعة يأتي في ظل اقتراب الشتاء في أوروبا وتفاقم أزمة الغاز إذ يضطر الكثير من سكان المناطق الأوروبية للسفر لمناطق أكثر أمانا ودفئا ومصر على مقدمة تلك الأماكن، ويبحث السياح عن إقامة قد تصل لأشهر طويلة وخلالها يحتاجون للممارسة أعمالهم عبر الإنترنت.

وتابع أنه في حال توفر الإنترنت فائق السرعة سيكون ذلك من العوامل المساعدة على جذب الأجانب ودعم إقامتهم في مصر.

الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات القاسم المشترك

وأشار إلى أن الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أصبحت القاسم المشترك لكل قطاعات وصناعات في مصر، وجميع القطاعات ترتكز على استخدام التكنولوجيا بما يجعلها مسؤولية كبيرة على الوزارة في تطويع التكنولوجيا لعدد من الوزارات منها «الزراعة والصناعة والمال والنقل والمواصلات والتعليم والصحة»، لافتا إلى أن هناك حزمة ضخمة تنفذ في مختلف القطاعات لتقديم الانترنت للوزارات والهيئات المعنية بشكل مناسب.

وأكد وزير الاتصالات أن مبادرة المشروعات البيئية الذكية الخضراء تعكس قدرات الشباب المصري على تطويع التكنولوجيا في خدمة الدولة المصرية ومواجهة التحديات الراهنة، والكثير من المشروعات ركزت على القطاعات المهمة في دعم الاقتصاد ومنها الزراعة والتجارة والصناعة والحفاظ على البيئة بشكل عام،

مبادرة أشبال مصر الرقمية

وأضاف أن الوزارة بدأت تدريب الدفعة الأولى من مبادرة أشبال مصر الرقمية من خلال التدريب عن بعد والتدريب التفاعلي بشكل شهري في المراكز، ويتطلب التدريب تركيز من الأطفال والجمع بين التدريب والدراسة.