90 طالبا من جامعة كفر الشيخ يتفقدون مشروعات «حياة كريمة» في المحافظة

أعلن الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، اليوم الاثنين، مشاركة 90 طالبا من كليات ومعاهد الجامعة المتنوعة في جولة ميدانية لتفقد مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، في مركز مطوبس، بالتعاون مع مؤسسة «حياة كريمة»، بإشراف الإدارة العامة لرعاية الشباب، ورافق الطلاب مدير إدارة الجوالة الدكتورة صفوة شلبي، وفريق العمل، حازم عياد، وأمل عبد الرحمن، وأحمد عبد الله.

وزار وفد طلاب الجامعة، مدرسة للتعليم الأساسي في قرية «السيد البدوي»، ومركز الشباب في قرية «خان الجني»، ومجمع خدمات المواطنين، وأيضا مجمع الخدمات الزراعية في قرية «الجزيرة الخضراء»، بمركز مطوبس.

وأوضح الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، أن الهدف من الجولة التفقدية تعريف الشباب بالمشروعات القومية في مختلف القطاعات، وتعزيز ثقافة العمل التطوعي لديهم، وتنمية روح الولاء والانتماء، واطلاعهم على الجهد المبذول من قبل الدولة المصرية للارتقاء بحياة المواطنين في الريف.

وأشار «دسوقي»، إلى أن الجامعة شاركت ضمن مشروع «حياة كريمة»، بالعديد من القوافل الشاملة المتنوعة في القرى انطلاقًا من دورها ومسؤوليتها في المشاركة المجتمعية، لتقديم الخدمات الطبية والبيطرية والبيئية، إضافة إلى تقديم العديد من الدورات التوعوية والتثقيفية لأهالي تلك القرى.

وأكد «دسوقي»، اهتمام الجامعة بدعم المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لأهمية دورها في تحسين المنظومة الاجتماعية للمصريين فى المناطق الأكثر احتياجا، لتقديم الدعم والرعاية في جميع المجالات الصحية والاجتماعية والاقتصادية، والارتقاء بالمستوى المعيشي داخل المجتمع المصرى.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إن دور الجامعة لا يقتصر على الجانب التعليمي والتربوي فقط بل يمتد ليشمل تشكيل وعى الطلاب والطالبات بحجم الإنجازات فى المشروعات القومية الكبرى التي تُمثل لهم مجالات جديدة للعمل بعد تخرجهم.

وذكر «عبد العال» أن ما جرى إنجازه من مشروعات ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، يُعد طفرة غير مسبوقة تشهدها مراكز وقرى الريف المصرى خصوصا في قرى مركز مطوبس.

اهتمام غير مسبوق بقرى الريف المصري

ومن جانبهم، عبّر طلاب جامعة كفر الشيخ عن سعادتهم بما شاهدوه من إنجاز ملموس على أرض الواقع، مؤكدين أن تلك المشروعات ستُساهم بشكل كبير في تغيير واقع قرى الريف المصري، وتقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين، موجهين الشكر للقيادة السياسية على هذا الاهتمام غير المسبوق بقرى الريف المصري.