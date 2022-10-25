أحمد موسى ينشر تسجيلا صوتيا للإرهابي بهجت صابر وهو يحرض ضد مصر

انفرد الإعلامي أحمد موسى بنشر تسجيل للإخواني الهارب بهجت صابر يتحدث فيه عن خطة نشر الفوضى، وذلك خلال حلقة الاثنين من برنامج «على مسؤوليتي» المذاع عبر فضائية «صدى البلد».

ويظهر في التسريب صوت بهجت صابر وهو يقول «أهداف الثورة بتاعتنا لهدف إسقاط العسكرية بكل الأسانيد اللي حواليها وكل الداعمين اللي حواليها وشرطة وقضاء..ده الهدف بتاع الثورة بتاعتي ..البلد هتضيع..-لفظ خارج محجوب-...طب ما تضيع البلد».

هما الإخوان الخونة خونة الأوطان

وهاجم أحمد موسى جماعة الإخوان الإرهابية والإخواني الهارب بهجت صابر «الإخوان الخونة خونة الأوطان اللي ميعرفوش البلد».

وتابع: «هو عنده هدف إسقاط المؤسسة العسكرية وهما حاولوا قبل كده ومنجحوش لأن ده جيش مصر وشوف بيتكلموا ازاي على جيش مصر وشوف المجرم الهربان وعايش في أمريكا بهجت صابر بيتكلم ازاي عن مصر».

وطالب موسى المشاهدين بالتفكير فيما يرغب فيه هؤلاء «شوفوا هما عاوزين إيه..مش عاوزين بلد لأنك بتبني في البلد لأنه مش عايزك تبني في البلد وبيكلمك بشكل واضح عن إسقاط المؤسسة العسكرية».