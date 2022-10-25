أحمد موسى يعرض تسجيلا يكشف خطة الإرهابي بهجت صابر لإسقاط الدولة

قال الإعلامي أحمد موسى، إن جماعة الإخوان الإرهابية وعناصرها يقولون إنهم لا يسعون لحكم مصر، مؤكدًا أن هناك إرهابيا اسمه بهجت صابر يعيش في أمريكا؛ يزعم دائما بأنه ضد جماعة الإخوان الإرهابية.

بهجت صابر يروِّج خطابا تحريضيا من أمريكا

وأضاف أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسؤوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن هذا الشخص «شيء قميء، هذا الإرهابي الذي يعيش في أمريكا، يروج خطابا تحريضيا لاستهداف الجيش والشرطة والقضاء، واللي حصل قبل كده بيكرروه تاني بنفس الخطة؛ ولكن بطريقة أشرس».

وعرض موسى، حديثا مُسجّلا للإرهابي بهجت صابر تحدث فيه عن خطة الفوضى، مضيفًا أحمد موسى: «اسمعها يا مواطن ويا أهل مصر المحترمين علشان تعرفوا خطة الإخوان هدفها مش إصلاح مصر، بل تدميرها، واسمعوه وهو بيتكلم عن القوات المسلحة والشرطة والقضاء؛ اسمع علشان تعرف الحقيقة أولها إيه وآخرها إيه».

وجاء في كلمة الإرهابي بهجت صابر: «الهدف من هذه الثورة إسقاط المؤسسة العسكرية والمؤسسة الشرطية والقضاء، البلد بتضيع طب ما تضيع البلد»، وعقَّب موسى قائلاً: «يهدفون لإسقاط المؤسسة العسكرية والشرطة؛ الإخوان خونة أوطان؛ هو لا يتكلم هنا عن حاجة خاصة بالمواطن».

وأكد أحمد موسى، أن هؤلاء حاولوا قبل ذلك إسقاط الدولة ولم ينجحوا، وما أعرضه «كلام في منتهى الخطورة، دول مش عاوزين البلد، مش عاوزك تبني البلد، ده الإرهابي اللي اتضرب من إيد أشرف مصريين في أمريكا؛ وبقولك خلي بالك كمواطن؛ علشان تعرف الهدف من هذه الدعوات؛ لحد النهاردة بندفع ثمن هذه الدعوات».

نقل أسلحة إلى خلايا إرهابية

ولفت موسى، إلى أن الإرهابي بهجت صابر تحدث عن نقل أسلحة إلى عناصر يشكلون خلايا إرهابية، مضيفًا: «خيرت الشاطر قال في مواجهة القائد العام للجيش هنجيب ناس من أفغانستان ومقاتلين؛ هو نفس خطاب بهجت صابر وهو بيقول الخلايا موجودة والسلاح موجود؛ اسمعوا علشان تعرفوا المخطط إيه؛ لأن أنت كمواطن ممكن تكون متضايق؛ وبعد التغيير في 2011 خربت البلد».

وأشار الإعلامي أحمد موسى، إلى أن «الحقيقة المستخبية بعرضها للمواطن؛ بعرضلك اللي مش بتشوفه أو تسمعه»، فيما ظهر الإرهابي بهجت صابر في مقطع صوتي وهو يقول: «لو احتجت السلاح أنا هوفر لك وفيه خلايا هتعرف تجيب السلاح وتوفره؛ وهدفنا الخلايا اللي هتكونها لأن لازم يكون ليها ترتيبات».

رسالة للسفارة الأمريكية

وأكد موسى، أن هذا الإرهابي يتحدث كأنه بالضبط «خيرت الشاطر أو أبو بكر البغدادي أو محمد مرسي، وبقول لأصدقائنا الأمريكان بتتكلم كدولة عظمى عن مواجهة الإرهاب وأنت تؤويه في أمريكا؛ عاوز أشوف أصدقائنا الأمريكان هيتعاملوا إزاي مع هذا الإرهابي، والسفارة الأمريكية تترجم ما أقوله».

ووجَّه حديثه لمستشارة السفارة الأمريكية قائلاً: «بعرض كلام الإرهابي بهجت صابر، وأنتظر ما ستقوم به أجهزة الاستخبارات الأمريكية ضد هذا الإرهابي الذي يتحدث عن العمليات الإرهابية بشكل واضح، وهنشوف العدالة واحدة والا الإرهاب واحد؟، والا هيكون فيه كيل بمكيالين؟؛ وهذه دعوات إرهاب وفوضى بشكل واضح؛ وهذا الخطاب تحريضي ودعوات للإرهاب؟».