إصابة طفلة في حادث سير بسوهاج.. «صدمها ميكروباص أثناء عبورها الشارع»

أصيبت طفلة تبلغ من العمر 14 عامًا، باشتباه كسر بالذراع الأيمن، إثر حادث سيارة، إذ تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مدير أمن سوهاج، إخطارًا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد ورود بلاغ لقسم شرطة أول سوهاج، بوقوع حادث تصادم بدائرة القسم.

الانتقال لموقع الحادث

وانتقلت وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، إلى موقع الحادث، وتبين أنه في أثناء سير ميكروباص بقيادة المدعو «أيمن .ع .ل .ع»،41 عاما، سائق، ويقيم بدائرة القسم، اختلت عجلة القيادة بيده، واصطدم بالمدعوة «إيمان س ا» 14 عاما، طالبة بالمرحلة الإعدادية وتقيم بدائرة مركز سوهاج، حال عبورها الطريق، ما أدى لإصابتها باشتباه كسر بالذراع الأيسر، وفقًا للتقرير الطبي المبدئي للحالة، وجرى نقلها لمستشفى سوهاج الجامعي.

نفي الشبهة الجنائية

وبسؤال قائد السيارة ووالد المصابة المدعو «سيف الدين ا ع ع»، 46 عامًا ويعمل موظفًا بالأوقاف ويقيم بذات الناحية، أفادا بمضمون ما تقدم، ونفى والد الطفلة، الشبهة الجنائية، وجرى تحرير محضر بالواقعة.