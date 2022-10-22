«ياسر» اشترى سيارة سوزوكي بفلوس الغربة ومات في حادث سوهاج: ساب 3 أطفال

سافر ياسر عيد جعفر، لإحدى دول الخليج واتخذ منها مصدراً لعمله ورزقه، حتى يستطيع تجهيز شقته والزواج بمن ارتضاها، وتهيأت له الأمور فكون أسرة، وعندما رزق بأطفال عاد إلى بلدته بقرية المجابرة بمركز جرجا في محافظة سوهاج، ليكون بجانبهم، فاشترى سيارة سزوكي «تمناية» للعمل عليها بدلاً من السفر، لكنها سرعان ما تحولت لمصير يلقاه، فقد أصبح أحد ضحايا حادث سوهاج الذي أسفر وفاة 5 أشخاص وإصابة 6 آخرين، تاركاً خلفه زوجة و3 أطفال أكبرهم في الـ12 من العُمر.

الحادث وقع بنجع الخطيب بمركز دار السلام

قبل وقوع الحادث بساعات، تلقى «ياسر» مكالمة من أسرة بقريته لنقلها إلى مركز نجع حمادي، لتلقيها العلاج، وكان عدد الركاب في سيارته 9 أشخاص من بينهم 4 أطفال، واتجهت السيارة نحو المستشفي، وما إن وصلت نجع الخطيب بمركز دار السلام في سوهاج، حتى كان ينتظرها القدر، فاصطدمت بها سيارة نقل وسيارتي ميكروباص، فتحولت سيارته إلى قطعة حديدة غير واضحة المعالم، ولقى ياسر و3 أشخاص آخرون مصرعهم، وأصيب باقي الركاب في سيارته فضلاً عن وفاة سائق إحدى سيارات الميكروباص.

«المجابرة» تشيع جثمان ياسر و3 آخرين لمثواهم الأخير

شيع أهالي قرية المجابرة جثمان «ياسر» لمثواه الأخير رفقة 3 جثامين أخرى، تاركا والدته وزوجته و3 من الأطفال أصغرهم لم يتجاوز العام، يبكون فراقه وقد انفطر قلبهم لرحيله، وتاركا تساؤلات عديدة لأطفاله عنه، يعتصر قلب زوجته كلما سمعتها، يقول «كريم.ع» نجل عمومته إن «ياسر فضل أن يكون بجانب أبناء وزوجته على السفر للخليج ورضي بالأجر القليل من العمل على سيارته، ليرى أبناءه وهم يكبروا من حوله.. لكن القدر لم يمهله».

وكان اللواء محمد عبد المنعم الشرباش؛ مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، تلقى إخطاراً من اللواء محمد زين؛ مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، يفيد وقوع حادث تصادم بالطريق الصحراوي الشرقي؛ بمركز دار السلام، ونتج عنه إصابة 6 أشخاص ومصرع 5 آخرين.