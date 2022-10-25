أحمد موسى محذرا المواطنين: إنتم بتبنوا البلد.. والإخوان مش عاوزين

هاجم الإعلامي أحمد موسى جماعة الإخوان الإرهابية، وذلك بعد انفراده بنشر تسجيل للإخواني الهارب بهجت صابر يتحدث فيه عن خطة نشر الفوضى، وذلك خلال حلقة الاثنين من برنامج «على مسؤوليتي» المذاع عبر فضائية «صدى البلد».

وقال أحمد موسى «منتهى الخطورة.. حضرتك كمواطن تقعد تفكر هما ليه بيقولوا كده وهما عايزين إيه.. مش عايزين بلد.. وانت بتبني في البلد وهو مش عايز كده وبيكلمك وش كده عن الجيش وإسقاط المؤسسة العسكرية بشكل واضح وده الإرهابي اللي قاعد في أمريكا واتضرب قبل كده عدة مرات وإيد أشراف مصريين ضربوه».

وأضاف «بس خلي بالك كمواطن أنا بعرض لحضرتك عشان المواطن يبقى عارف إيه هدف الدعوات دي ومحدش يضحك عليك زي ما ضحكوا عليك قبل كده».

الدعوات المحرضة قادتنا لوضع ندفع ثمنه حتى الآن

وأشار أحمد موسى إلى أنهم قادوا مثل هذه الدعوات في الماضي وقادتنا لوضع ندفع ثمنه حتى الآن، مضيفًا «شوفت الإخوان بيقولوا إيه وشوفت الإرهابي بهجت صابر بيتكلم عن السلاح وهو قاعد في أمريكا وبيتكلم على السلاح والميليشيات ونقل السلاح للناس وبيتكلم بالطريقة دي على ناس بيشكلوا خلايا مسلحة إرهابية والسلاح موجود وجاهز وحضرتك لما تسمع ده هل انت نسيت لما خيرت الشاطر لما قال للرئيس السيسي هنجيب لكم الناس من أفغانستان وباكستان وكان بيعمل كده في مواجهة قائد عام الجيش».

وتساءل «شوفتوا الإخوان لما كانوا في رابعة وبيقولوا المسلحين جاهزين، أهو بهجت صابر قاعد في أمريكا وبيقول كده ونفس الخطاب وبنفس الطريقة وبيقولك جاهزين وموجودين والخلايا موجودة والسلاح موجود».