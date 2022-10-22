أحمد موسى عن تكريم 481 من حفظة القرآن بالجيزة: «هؤلاء من يستحقون التريند»

أشاد الإعلامي أحمد موسى، بالحفل الذي شهدته قرية غمازة الكبرى في مركز الصف بمحافظة الجيزة، وذلك لـ481 من حفظة القرآن الكريم.

وقال موسى، خلال تقديم حلقة اليوم من برنامج على مسئوليتي، عبر قناة صدى البلد: «مشهد ولا أروع، 481 من حفظة القرآن الكريم، تم تكريمهم في هذا المهرجان الكبير وهذه الاحتفالية الرائعة، هؤلاء من يستحقون التريند ويتحدث الناس عنهم، واستضافتهم في وسائل الاعلام ويكونوا مسار حديث السوشيال ميديا».

حفظة القرآن الكريم يستحقون التحية

وأضاف الإعلامي: «حفظة القرآن الكريم يستحقون منا تحية إجلال وتقدير، شباب قرية الغمازة الكبرى في مركز الصف بالجيزة، أدعو لهم الله عزّ وجل بأن يحميهم، وأشكر كل شباب ورجال ونساء القرية والقائمين على هذه الاحتفالية».

وتابع: «الله أكبر على هذه الاحتفالية، تكريم لشباب وبنات القرآن، هذا الأمر يستحق منا أن نحترمهم ونتحدث عنهم وندعمهم مش الموضوعات التافهة، نقول لهم شكرا، هؤلاء القدوة، أقول لأهل غمازة الكبرى وأهل الصف شكرا لكم ولأولادكم، أقدم لكم التحية على الهواء».

أعظم احتفالية

وواصل: «هو ده اللي باقي، الشباب حفظوا القرآن الكريم، ونظموا لهم احتفالية رائعة، هذه أعظم احتفالية»، وصفّق لهم الإعلامي أحمد موسى مقدم البرنامج على الهواء، قائلا: «أصفق لكل فرد فيكم، هي دي الرسالة، شايفين أعمارهم وأعدادهم، 481 ولد وبنت، ما شاء الله، ربنا يزيد ويبارك، وأتمنى من الأزهر والأوقاف تكريمهم ودعمهم وتقديم التحية والشكر لهم».