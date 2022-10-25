موسى: بهجت صابر عنده ميليشيات وبيتكلم كأنه أبوبكر البغدادي أو خيرت الشاطر

هاجم الإعلامي أحمد موسى جماعة الإخوان الإرهابية والإرهابي الهارب بهجت صابر، وذلك بعد انفراد موسى بنشر تسجيلات يتحدث فيها صابر عن مخطط نشر الفوضى، وذلك خلال حلقة الاثنين من برنامج «على مسؤوليتي» المذاع عبر فضائية «صدى البلد».

بيتكلم كأنه أبوبكر البغدادي

وقال أحمد موسى «ده واحد هربان في أمريكا في نيويورك وده واحد بيتكلم كعضو وهو عضو فعلا في تنظيم وضحك على الناس سنوات بيضحك عليهم وبيقول أنا مش إخوان وبيتكلم كأنه بالظبط أبوبكر البغدادي أو خيرت الشاطر أو محمد مرسي أو محمد بديع.. بيتكلم عن السلاح كأنه بالظبط محمد البلتاجي أو أسامة ياسين وهو بالظبط العنصر التنظيمي المسلح في جماعة الإخوان الإرهابية».

وتابع أحمد موسى: «سلاح معندكش مشكلة في السلاح وقاعد في أمريكا وبيتكلم على السلاح يعني هذا الإرهابي عنده ميليشيات مسلحة وقاعد في أمريكا واشتغل في أمريكا».