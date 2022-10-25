أحمد موسى يطالب أمريكا بالقبض على بهجت صابر: السفارة متابعة برنامجي وبتترجمه

طالب الإعلامي أحمد موسى الولايات المتحدة الأمريكية بالقبض على الإرهابي بهجت صابر، المقيم على أراضيها، وذلك بعد انفراد موسى بنشر تسجيلات يتحدث فيها صابر عن خطة نشر الفوضى، والتحريض على تشكيل خلايا إرهابية وتوفير أسلحة لها، وذلك خلال حلقة الاثنين من برنامج «على مسؤوليتي» المذاع عبر فضائية «صدى البلد».

وقال موسى: «أصدقاؤنا الأمريكان بقولهم قاعد عندكم وبيتكلم عن السلاح وعنده ميليشيات إرهابية مسلحة وانت بتتكلم كدولة عظمى انك بتواجه الإرهاب وأنا بقولك هو عندك أهه وبيتكلم على السلاح والإرهاب وعمليات إرهابية وقاعد عندك بتأويه في أمريكا»، مضيفًا «عاوز أشوف أصدقائنا الأمريكان هيتعاملوا ازاي مع هذا الكلام».

السفارة الأمريكية بيترجموا كل كلمة بقولها

وأكد احمد موسى أن السفارة الأمريكية تتابع برنامجه وتترجمه بشكل يومي «السفارة هنا بيترجموا كل كلمة بقولها.. أيوة قالوا لي كده وأنا باخد التأشيرة وقابلت مستشارة سياسية في السفارة الأمريكية من شهر ونص وقالت لي كده عندي فريق عمل يتابع هذا البرنامج الـ3 ساعات وكل كلمة بتقولها بنترجمها».

وأضاف أحمد موسى «فأنا بقول لها عندكم إرهابيين أهو وقولت لكم ورونا وأنا أهو على الهوا والكلام ده لسه أول امبارح وبعرضه دلوقتي وادي واحد ارهابي بيتكلم على سلاح وعمليات إرهابية، ماذا ستقوم به أجهزة الاستخبارات الأمريكية أو الأمن الفيدرالي؟».