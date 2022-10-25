11 معلومة عن كسوف الشمس اليوم.. مدته وتوقيته وتحذيرات لتجنب أضراره

تشهد الكرة الأرضية كسوفًا للشمس يمكن ملاحظته بسهولة في مصر مع تحذيرات الخبراء والمختصين من النظر لقرص الشمس، حيث حذر المعهد القومى للبحوث الفلكية، المواطنين من النظر لكسوف الشمس المرتقب، والذي تشهده الكرة الأرضية ويُرى في مصر.

أبرز المعلومات عن كسوف الشمس اليوم

1- النظر إلى كسوف الشمس دون الحماية الصحيحة للعين يمكن أن يعرض العين لأشعة الشمس الضارة، ما يتسبب فى تلف العين.

2- كسوف جزئى للشمس، يأتى تزامنا مع نهاية ربيع الأول وعند اقتران شهر ربيع الآخر لعام 1444هـ .

3- يستغرق الكسوف منذ بدايته في الساعة في الساعة العاشرة و58 دقيقة و10 ثوان تقريباً ككسوف شبه ظلي (لا يمكن رؤيته بالعين المجردة ) وحتى نهايته ككسوف شبه ظلي في الساعة الثالثة ودقيقتين، و8 ثوان 4 ساعات و4 دقائق تقريبا.

4- يمكن رؤيته ككسوف جزئي في أوروبا وجزر الأورال وغرب سيبيريا والشرق الأوسط وغرب آسيا ومن شمال شرق إفريقيا.

5- سيتم تسجيل المرحلة القصوى من الكسوف الجزئي في سهل غرب سيبيريا في روسيا بالقرب من نيجنفارتوفسك حيث يغطي قرص القمر حوالي 86% من قرص الشمس.

6- يرى الكسوف في مرحلة الكسوف الجزئي في القاهرة الساعة الثانية عشرة ظهراً تقريباً، وستكون ذروة الكسوف الجزئي في القاهرة في تمام الساعة الواحدة وتسع دقائق ظهرا تقريباً حيث يغطي قرص القمر حوالي 37.3% من قرص الشمس.

7- ينتهي الكسوف الجزئي في الساعة الثانية وست عشرة دقيقة تقريباً، وبذلك يستغرق الكسوف الجزئي منذ بدايته في القاهرة وحتى نهايته ساعتين وست عشرة دقيقة تقريباً.

معلومات أخرى عن الكسوف

8- يمكن الاستفادة من ظاهرتي الكسوف الشمسي والخسوف القمري للتأكد من بدايات ونهايات الأشهر القمرية أو الهجرية، حيث أن الظواهر تعكس بوضوح حركة القمر حول الأرض وحركة الأرض حول الشمس.

9- يرجى من المواطنين عدم النظر الى الشمس مباشرة إلا من خلال نظارات خاصة.

10- وزارة التربية والتعليم تنفي إلغاء اليوم الدراسي أو إلغاء الفسحة أو منح الطلاب إجازة.

11- أكدت دار الإفتاء المصرية، أنّ صلاة الكسوف والخسوف سنّة عن النبي، صلى الله عليه وآله وسلم.