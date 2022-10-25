«التعليم» تنفي إلغاء الفسحة اليوم تزامنا مع كسوف الشمس

نفي شادي زلطة، المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، صدور قرار من الوزارة بإلغاء الفسحة في المدارس اليوم الثلاثاء بالتزامن مع كسوف الشمس.

وأضاف زلطة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن ما يتداوله على صدور قرار من وزارة التعليم بإلغاء الفسحة غير صحيح، ولكن كل إدارة تعليمية لها حرية التنسيق داخليا.

تعليمات مهمة للمديريات

من جانبها، وجَّهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات مهمة للمديريات التعليمية بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية، بضوابط وتعليمات الخاصة بتوريد جميع الوجبات المدرسية، ومتابعة إجراءات الحوكمة والسيطرة على منظومة التغذية المدرسية.

الوجبات المدرسية

وأكدت وزارة التعليم، على استلام الوجبات المدرسية في كراتين مغلفة لأقرب عدد الحضور الفعلي وذلك لتحقيق متابعة إجراءات السيطرة والحوكمة على منظومة التغذية المدرسية.

وأضاف وزارة التربية والتعليم، في خطابها المرسل للمديريات التعليمية، يتم استلام أصناف الوجبات في كراتين حاوية لها ومدون عليها جميع البيانات الخاصة بالجهة المنتجة وفق التعليمات المرسلة للمديرية في هذا الشأن.

وأشارت وزارة التربية والتعليم، إلى أنه في حالة وجود أي متبقي في الكرتونة بعد التوزيع لأي سبب يمكن الاحتفاظ به داخل المدرسة بحيث يكون في غرفة نظيفة ومحكمة الغلق وداخل نفس الكرتونة مع وجود تهوية مناسبة بالغرفة لتوزيعه في اليوم الثاني مع باقي الكمية المستلمة.