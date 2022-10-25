أسعار الدواجن اليوم في القليوبية.. استقرار الفراخ البيضاء

شهدت أسعار الدواجن وفق البورصة الرئيسية بالقليوبية اليوم ثباتًا في الأسعار بمزارع وأسواق المحافظة، واستقر سعر الفراخ البيضاء عند 34 جنيهًا للكيلو وطبق البيض الأبيض سجل 69 جنيهًا، حسبما جاء في بيان بورصة الرئيسية واتحاد منتجي الدواجن، وشهدت الأسعار إقبالًا متوسطًا على تداول وشراء الدواجن حيث تعد محافظة القليوبية من المحافظات الرئيسية في إنتاج الدواجن ويتركز فيها عدد كبير من مزارع الإنتاج الكبرى في مركزي بنها وكفر شكر.

«الوطن» تستعرض أسعار الدواجن اليوم وفق البورصة الرئيسية ببنها واتحاد منتجي الدواجن التي تشمل أسعار الكيلو لكل أنواع الفراخ والبط والديك الرومي والكتاكيت بمختلف اصنافها والبيض بأنواعه المختلفة في إطار خدماتها لقرائها على مدار الساعة.

أسعار الدواجن اليوم بالبورصة الرئيسية ببنها

وفق بيان بورصة الدواجن الرئيسية بالقليوبية شهدت أسعار الفراخ البيضاء والساسو والأمهات والبلدي استقرار في الأسعار مع ثبات السعر اليوم كالتالي

- لحوم الفراخ البيضاء الكيلو من 34 جنيهًا إلي 35 جنيهًا.

- لحوم الفراخ الساسو الكيلو من 44 جنيهًا إلي 45 جنيهًا.

- لحوم الفراخ البلدي الكيلو من 52 جنيهًا إلى 53 جنيهًا.

- لحوم الأمهات الـبيض الكيلو من 24 جنيهًا إلى 25 جنيهًا.

بينما جاءت أسعار الكتاكيت بأنواعها كالتالي:

- كتكوت أبيض، عمر يوم من 3جنيهات وربع إلى 3 جنيهات ونصف.

- كتكوت «ساسو» عمر يوم من 3 جنيهات وربع إلى 3 جنيهات ونصف كتكوت بلدي عمر يوم من 4 جنيهات إلى 4 جنيهات ونصف.

أسعار الدواجن اليوم

فيما حددت البورصة الرئيسية اليوم في بيان لها أسعار البط بمختلف أنواعه كالتالي:

- لحم بط فرنساوي من 24 جنيهًا إلى 25 جنيهًا.

- لحم بط مسكوفي من 47 جنيهًا إلى 47.15 جنيه.

- لحم بط مولارد من 31 جنيهًا إلى 32.5 جنيه.

وبالنسبة لـ كتاكيت البط فتحددت ضمن أسعار الدواجن اليوم كالتالي:

- كتكوت بط فرنساوي عمر يوم بـ6 جنيهات ونصف.

- كتكوت بط مسكوفي عمر يوم بـ14 جنيهًا.

- كتكوت بط مولارد عمر يوم 15 جنيهًا.

أسعار البيض

وتحدد سعر طبق البيض بمختلف أسعاره ضمن أسعار الدواجن اليوم بالقليوبية كالتالي :

- طبق بيض أحمر الكرتونة من 75 جنيهًا إلى 76 جنيهًا.

- طبق بيض أبيض الكرتونة من 69 جنيهًا إلى 70 جنيهًا.

- طبق بيض بلدي الكرتونة من 71 جنيهًا إلى 72 جنيهًا.