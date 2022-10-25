توجيهات «تعليم الإسكندرية» لتجنب كسوف الشمس 2022.. بينها تقليل فترة الطابور

قال الدكتور العربي أبو زيد، وكيل وزارة التربية والتعليم في الإسكندرية، إنه أصدر تعليمات لجميع الإدارات وما يتبعها، بتوجيه عام للمدارس، باتخاذ اللازم نحو توعية الطلاب بعدم النظر إلى الشمس خلال وقت الكسوف، لما له من أعراض سلبية على أعينهم.

قرارات «تعليم الإسكندرية» لمواجهة كسوف الشمس

أضاف مدير تعليم الإسكندرية لـ«الوطن»، أنه تم التوجيه باختصار الفسحة اليوم في مدارس الإسكندرية، التي تتزامن مع بداية كسوف الشمس في منتصف الظهر، حيث أصدر أوامرا واضحة بابقاء الطلاب في الفصول، والسماح بالنزول فقط، من أجل دخول دورات المياه، مع التشديد بعدم النظر إلى الشمس.

موقف الطلاب وقت ذروة كسوف الشمس

أكد أبو زيد، أن ذروة الكسوف في الإسكندرية ستكون في حدود الواحدة ظهرا، وهو التوقيت الذي يتواجد فيه طلاب الفترة الواحدة في فصولهم، حيث يخرج الطلاب في الثانية والربع عصراً، بينما يخرج طلاب الفترتين في الثانية عشر وربع.

تقليل مدة الطابور للفترة المسائية

أشار مدير تعليم الإسكندرية، إلى أنه تم التشديد أيضا على اختصار الطابور المدرسي لطلاب الفترة المسائية، حيث تبدأ الدراسة مع بدء عملية الكسوف، حفاظا على سلامتهم، بعد ما تم تداوله بأن النظر إلى الشمس وقت الكسوف، يعرض شبكية العين للاحتراق، ولا يمكن إصلاح ذلك التلف.

وأوضح أنه تم التأكيد على عدم النظر إلى الشمس بشكل عام، إذا كانوا في الطريق أو من النوافذ داخل الفصول، خلال فترة كسوف الشمس التي تستمر من الساعة الحادية عشر صباحا حتى الرابعة بعد الظهر.