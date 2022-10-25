ماذا يعني كسوف الشمس وما هي أنواعه؟.. عميد علوم الفضاء يجيب

يشهد العالم كسوفاً جزئياً للشمس اليوم وحذرت كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء من خطورة النظر مباشرة إلى قرص الشمس لأنه يعرض شبكية العين لأضرار بالغة.

وقال الدكتور أسامة شلبيه، عميد كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بجامعة بني سويف، إن كسوف الشمس عبارة عن ظاهرة فلكية تحدث عندما يكون القمر بين الأرض والشمس على خط استقامة واحد ويكون القمر أقرب ما يكون إلى الأرض بحيث يسقط ظل القمر على الأرض فيحدث الكسوف الشمسي.

وأضاف «شلبيه» لـ«الوطن»، أن أنواع الكسوف هي كسوف كلي وجزئي وحلقي، موضحاً أن الكسوف الكلي يحدث عندما يحجب القمر قرص الشمس كلياً أي أن قرص الشمس يحتجب تماماً عن الرؤية في تلك الأماكن من الأرض التي تقع في منطقة الظل التام.

الكسوف الشمسي الجزئي

أما عن الكسوف الشمسي الجزئي فيحدث عندما يحجب القمر جزء من قرص الشمس أي أن جزء من قرص الشمس يحتجب تماماً عن الرؤية في تلك الأماكن من الأرض التي تقع في منطقة شبه الظل للقمر والكسوف الكلي كما يرى من أماكن معينة من الأرض يجب أن يرافقه كسوف جزئي ويرى من مناطق أخرى.

الكسوف الشمسي الحلقي

والكسوف الشمسي الحلقي يحدث عندما يصبح القمر في أبعد نقطة عن الأرض في مدار القمر ويبدوا القطر الظاهري للقمر أصغر من القطر الظاهري للشمس، فإذا تزامن هذا مع حدوث كسوف كلي، فإن قرص القمر لا يغطي قرص الشمس بالكامل ويحدث الكسوف حلقي وتظهر الشمس حلقة مضيئة يتوسطها قرص القمر المعتم.