كريم عبدالعزيز وأحمد مراد في ضيافة «الشارقة الدولي للكتاب 2022»

يحل الفنان كريم عبدالعزيز ضيافا في معرض الشارقة الدولي للكتاب 2022 الدورة الـ41، السبت المقبل، ويشارك في جلسة حوارية بقاعة الحفلات، مع الروائي أحمد مراد، ويتحدثان خلالها عن مسيرتهما الفنية ويناقشان كواليس مشاركتهما في أبرز أعمالهما السينمائية والدرامية.

أعمال كريم عبدالعزيز

وقال بيان صادر عن هيئة الشارقة للكتاب: «يمكن لزوار المعرض أن يتعرفوا على كواليس التجربة الفنية الغنية للممثل كريم عبدالعزيز، وكيف ساهمت تربيته على يد والده المخرج الكبير وصاحب الباع الطويل في تاريخ السينما المصرية محمد عبدالعزيز، في اختياره طريق الفن والتخصص في الإخراج، إلى جانب اختياره المشاركة في أعمال سينمائية وروائية مأخوذة عن روايات معروفة، مثل الفيل الأزرق».

كما يفتح المعرض المجال أمام زواره للإطلاع على خفايا الأعمال السينمائية والدرامية التي وضعت عبدالعزيز على طريق النجومية والشهرة، مثل «أبو علي»، و«الباشا تلميذ»، و«أولاد العم»، و«الهروب»، وصولًا إلى مشاركته في الجزء الثالث من مسلسل «الاختيار».

كيرة والجن والفيل الأزرق

ويكشف المؤلف والسيناريست أحمد مراد لجمهور المعرض بعض التفاصيل والأسرار الكامنة وراء تجاربه الناجحة في كتابة مجموعة بارزة من الروايات التي تحولت معظمها إلى أعمال درامية عربية، منها «كيرة والجن»، و«الفيل الأزرق»، التي يأخذنا فيها أحمد مراد نحو كواليس عالم غريب لاستجلاء خبايا النفس البشرية، والتي تحولت فيما بعد إلى عمل سينمائي من بطولة كريم عبد العزيز، وخالد الصاوي، ونيللي كريم، بالإضافة إلى أعمال أخرى.

يُشار إلى أن المعرض، الذي يقام تحت شعار «كلمة للعالم»، خلال الفترة من 2-13 نوفمبر المقبل في مركز إكسبو الشارقة، يستضيف هذا العام نخبة من أشهر الكتّاب والمفكرين ونجوم الفنّ من جميع أنحاء العالم ضمن أكثر من ألف فعالية وورشة عمل.