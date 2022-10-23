أحمد السقا يعرض تجربته في مسلسل «الاختيار» بمعرض الشارقة الدولي للكتاب

يلتقي الفنان أحمد السقا، ومؤلف مسلسل الاختيار هاني سرحان، جمهورهما في جلسة حوارية بمعرض الشارقة الدولي للكتاب في دورته الـ41؛ للحديث عن تجربتهما الإبداعية ويعرضان كواليس إنتاج أبرز الأعمال السينمائية والدرامية التي شاركا فيها.

المعرض يقام تحت شعار «كلمة للعالم»

ويتيح المعرض، الذي يقام تحت شعار «كلمة للعالم»، خلال الفترة من 2-13 نوفمبر المقبل في مركز اكسبو الشارقة، الفرصة أمام زواره من عشاق ومتابعي الفن السابع والدراما للتعرف عن قرب إلى التجربة الفنية للممثل أحمد السقا، والوقوف عند المحطات التي مر بها في مشوراه الفني بالإضافة إلى الاطلاع على رحلته في تقديم أبرز الأعمال التي اشتهر بها، مثل «إبراهيم الأبيض، وتيمور وشفيقة، وحرب إيطاليا، ومروراً بـ تيتو، وأفريكانو»، وصولاً إلى مشاركته في مسلسل الاختيار.

الأب الروحي ولمس أكتاف بمعرض الشارقة للكتاب

ويضع الكاتب هاني سرحان جمهور المعرض أمام الدور الجوهري لكاتب السيناريو في الدراما والسينما، ويكشف تفاصيل من تجاربه في كتابة نخبة من أبرز الأعمال الدرامية العربية مثل: «الأب الروحي، الفتوة و ولمس أكتاف، والاختيار الجزء الثاني والثالث، إلى جانب المسلسلات الخليجية التي قام بها من خلال ورشته مصنع الحكايات مثل وصية بدر، وقارئة الفنجان، وعنبر 6»، وغيرها من الأعمال.

يشار إلى أن المعرض يشهد 1047 فعالية ثقافية وإبداعية تجمع نخبة من أبرز الكتّاب والمبدعين ونجوم الفن في المنطقة العربية والعالم، ويحتفي المعرض هذا العام بإيطاليا ضيف شرف.