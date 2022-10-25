رئيس اتحاد الصناعات: القرارات السريعة تتسبب في اضطراب سلسلة الإنتاج

قال المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، إن القرارات السريعة تتسبب في حالة من عدم الاستقرار واضطراب سلسلة الإنتاج، ويجب عرض أي قرار على القطاعات المتأثرة والمستفيدة وكل الاتحادات بصفة عامة.

وأكد أن جائحة كورونا تسببت في العديد من المشاكل إلى أنها حوت في تفاصيلها مميزات، حيث عمل القطاع الصناعي بصورة أكبر خصوصا مع وجود مشكلة في الإمداد، ولكن مع الأزمة الروسية الأوكرانية لم يتحمل القطاع الصناعي هذه الصدمات.

وأضاف المهندس محمد السويدي خلال كلمته في جلسة «خارطة طريق لتطوير قطاع الصناعة، تحديات وآليات تحفيز القطاع»، ضمن فاعليات المؤتمر الاقتصادي مصر 2022، أن القيمة المضافة الحقيقية هي عدد العمالة واستخدام الموارد الرئيسية والخامات، موضحا أن دعم الصادرات شيء أساسي.

وتابع «السويدي»، أن المستثمرين والسندات الدولارية غير مستقرة، والدليل على ذلك أن فترة كورونا شهدت صمود الصناعة المحلية، وحتى في عام 2011، و2013 استمرت الصناعة، كاشفا أن مصر أكبر دولة تنفذ مشروعات بالمنطقة وقصدها مستثمرون كثر للعمل في مصر.

وشرح السويدي أنه يوجد تحدي آخر للصناعة في العمالة الفنية، ولكن بدأ التعاون مع مجلس الوزراء ليبدأ القطاع الخاص دوره الأساسي في هذه المبادرة، بجانب وجود عجز شديد في المعامل التي تختبر المنتجات من أجل المنافسة، مطالبا الجامعات بأن تكون هي المعامل التي يعترف بها في الخارج.