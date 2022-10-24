قصواء الخلالي: مصر استمعت لكل وجهات النظر خلال جلسات المؤتمر الاقتصادي

قالت الإعلامية قصواء الخلالي، إن المؤتمر الاقتصادي أحد أهم الأحداث التي تشهدها الدولة المصرية خلال الفترة الحالية، مشيرة إلى أن حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي بالمؤتمر حمل العديد من النقاط المهمة خلال الجلسة الافتتاحية.

الخلالي: جلسات المؤتمر الاقتصادي شارك فيها الكثير من الخبراء

وأضافت «الخلالي»، خلال تقديم برنامجها «في المساء مع قصواء»، المذاع على فضائية «CBC»، أن المؤتمر تضمن اليوم العديد من الجلسات الحوارية والنقاشية المهمة، التي شارك فيها عدد كبير من الخبراء والوزراء، كان على رأسهم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

الخلالي: جلسات المؤتمر الاقتصادي حملت الكثير من الأفكار والأطروحات

واستطردت: «خلال المؤتمر الاقتصادي مصر بتسمع لكل وجهات النظر أو لكل النظريات الاقتصادية، وكل اللي عنده أفكار بيطرحها وجلسات النهاردة كان فيها وجهات نظر على كل الأصعدة».

وانطلقت فعاليات المؤتمر الاقتصادي أمس، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، في العاصمة الإدارية الجديدة، وتشمل أجندة المؤتمر العديد من الجلسات والفعاليات على مدار أيامه الثلاثة.