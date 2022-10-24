رئيس تحرير جريدة الدستور: المؤتمر الاقتصادي جزء مكمل للحوار الوطني

قال وائل لطفي، رئيس تحرير جريدة الدستور، إن المؤتمر الاقتصادي الذي جرى عقده صباح أمس، وعلى مدار 3 أيام متتالية في العاصمة الإدارية الجديدة سيحقق مجموعة من الأهداف المهمة للدولة المصرية، وهو جزء مكمل للحوار الوطني.

المؤتمرات ليست مغلقة ولها دور إعلامي

وأضاف رئيس تحرير الجريدة خلال استضافته ببرنامج «في المساء مع قصواء»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، والمذاع على فضائية «CBC»، أن المؤتمرات التي تقيمها القيادة السياسية ليست مؤتمرات مغلقة يتباحث فيها الحضور في الغرف، بقدر ما لها دور إعلامي يظهر من خلال الأفلام الوثائقية وعرض البيانات على الهواء مباشرة.

حديث الرئيس السيسي اتسم بشحنة عاطفية

وتابع: «شوفنا عرض للتاريخ الاقتصادي آخر 50 سنة، ووجهات نظر بترد على الشائعات، بخلاف حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي اتسم بشحنة عاطفية وصدق وكلام مباشر مع المواطنين حول تطورات الأوضاع الاقتصادية».