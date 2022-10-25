مجلس أمناء الحوار الوطني ينعى محمود علم الدين: فقدنا قامة إعلامية كبيرة

تقدم مجلس أمناء الحوار الوطني بخالص التعازي وأصدق المواساة لأسرة الدكتور محمود علم الدين، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، وجميع ذويه ومحبيه، الذي وافته المنية صباح اليوم الثلاثاء بعد صراع مع المرض.

محمود علم الدين قيمة وقامة إعلامية

وذكر المجلس، في بيان، منذ قليل: «أن أعضاء الحوار الوطني بشكل خاص ومصر عامةً، قد فقدوا اليوم قيمة وقامة إعلامية، حيث أثرى الفقيد عبر مسيرته الطويلة السياسة الدولية فكرًا وعملًا أكاديميًا وتتلمذ على يديه أجيالًا إعلامية عدة».

وأضاف: «سيظل الفقيد محمود علم الدين وعطاؤه الممتد ومساهماته في الفكر الإعلامي، وما قدمه من إنجازات في المناصب التي تقلدها رمزًا وطنيًا أصيلًا».