عضو بـ«الحوار الوطني»: السيسي أتاح المعلومات أمام الجميع بالمؤتمر الاقتصادي

يواصل «المؤتمر الاقتصادي - مصر 2022» أعماله لليوم الثالث على التوالي؛ لمناقشة التحديات الاقتصادية المترتبة على الأزمات العالمية، بمشاركة واسعة من كبار خبراء الاقتصاد والمستثمرين، وحضور لممثلي 80 حزب سياسي.

وخلال اليوم الأول من المؤتمر الاقتصادي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالرد على الأسئلة المرسلة إلى مجلس الوزراء من المحور الاقتصادي بالحوار الوطني؛ لطرحها أمام المؤتمر الاقتصادي.

مشاركة 80 حزبًا سياسيًا في المؤتمر الاقتصادي

وفي هذا الشأن، قال النائب أحمد بهاء شلبي مقرر مساعد لجنة الصناعة بالحوار الوطني، إن الدعوة لمشاركة 80 حزبًا سياسيًا في المؤتمر الاقتصادي، أمر يؤكد على وجود رابط دائم بين الحياة السياسية والاقتصادية، واحترام الرئيس السيسي لمشاركة السياسيين والأحزاب في المؤتمر الاقتصادي.

وأضاف «شلبي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالرد على أسئلة المحور الاقتصادي بالحوار الوطني، جاء ليكون الحوار سليما، وأن تكون هناك إتاحة للمعلومات الصحيحة، فضلا عن التحليل الجيد للوضع الحالي، لافتا إلى أن إتاحة المعلومات للكل فيما بينهم القائمين على الحوار الوطني يسهل من الوصول لحلول للمشكلات.