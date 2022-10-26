حظك اليوم برج الحمل الأربعاء 26-10-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج الحمل يتسم بشخصيته القوية التي تجعله يفرض رأيه في مختلف المواقف التي تواجهه، فهو أول الأبراج الفلكية ويرفض أن يملى عليه أحد أي أمر يقوم به كما أنه يجذب انتباه الكثير طول الوقت ويتسم بالعمل الدؤوب والتفاني طول الوقت، مما يتسم بعاطفته الجياشة مع الجميع.

مواصفات برج الحمل

ويتميز مولود برج الحمل أنه عاشق من الطراز الأول ويوجد بداخله طاقات كامنة كبيرة تجعله محب للجميع من حوله، ومن ناحية العيوب يتسم مولود برج الحمل بأنه شديد الغيرة تجاه أحبابه وقد يتسبب ذلك في الضيق لشريك الحياة معه.

وتقدم خبيرة الفلك عبير فؤاد خدمة يومية للقراء تشمل حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي لمواليد برج الحمل كما يلي:

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد المهني

القمر وأورانوس متنافران بمنزلي المال وعليك أن تتعامل بحذر واتزان في أعمالك حيث أن عدم التخطيط الجيد قد يجعلك تقع في مشكلات عديدة وفق حظك اليوم على الصعيد المهني لمواليد برج الحمل.

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك اليوم أن تكون حذرا في أقوالك ولا تتسرع في كل الأمور التي تقوم بها حيث أن التسرع قد يتسبب في خسارة أحد الأحباب وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي لمواليد برج الحمل.