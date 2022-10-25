حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 25-10-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج الدلو يتسم بشخصيته المستقلة التي تجعله يمتنع عن رفض رأيه على الآخرين، لديه قدرة على إدارة الأعمال التجارية التي يدخل بها، وأفكار جيدة في تشكيل سياسات ونظريات جديدة في العمل.

مواصفات برج الدلو

وأبرز عيوب برج الدلو المزاج المتقلب ما يجعل الآخرين غير قادرين على توقع تصرفاته، ولا يستطيع مولود برج الدلو التخلي عن حريته بسهولة فهو يكره أن يسمح لأحد دخول قلبهم ببساطة.

وتقدم خبيرة الفلك عبير فؤاد خدمة يومية للقراء تشمل حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي لمواليد برج الدلو كما يلي:

حظك اليوم برج الدلو على الصعيد المهني

كسوف الشمس في وضع معاكس، وعليك ألا تدخل اليوم في حوارات تجعلك في منطقة شائكة قد تتسبب في خلافات عديدة مع زملاء العمل، وفق حظك اليوم على الصعيد المهني لمواليد برج الدلو.

حظك اليوم برج الدلو على الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك أن تتحكم في انفعالاتك اليوم، وعليك أن تبتعد عن المشكلات التي يمكن أن تتجنبها وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي لمواليد برج الدلو.