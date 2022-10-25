حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 25-10-2022 عاطفيا ومهنيا

حدوث كسوف لدى الغالبية العظمى من الأبراج الفلكية، هكذا كشفت خبيرة الفلك وعلم الأبراج عبير فؤاد، توقعاتها وفق تغير حركة الفلك والكواكب، التي يؤثر على الحالة النفسية وحظ أصحاب الـ12 برجًا فلكيًا.

وفي تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أعلنت عبير فؤاد، حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي لمواليد الأبراج المختلفة التي نوضحها في التقرير التالي:

حظك اليوم برج الحمل 25-10-2022 على الصعيد المهني

كسوف الشمس بمنزل المدخرات يدفعك اليوم للتفكير بأسلوب اقتصادي راغبا في تأمين مستقبلك.

حظك اليوم برج الحمل 25-10-2022 على الصعيد العاطفي

المريخ في منزل العلاقات يعدك بأوقات حلوة تجمعك بمن تحب.

حظك اليوم برج الثور 25-10-2022 على الصعيد المهني

حاول اليوم أن تسيطر على انفعالاتك ولا تفتح على نفسك النار.

حظك اليوم برج الثور 25-10-2022 على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا تحكم في العصبية وتجنب الاختلاف مع شركاء حياتك.

حظك اليوم برج الجوزاء 25-10-2022 على الصعيد المهني

كسوف الشمس بمنزل العمل يدفعك للقيام بواجبك بدون تذمر وتبدي اليوم مهارة وإتقانا وقد تحقق مكاسب مهمة.

حظك اليوم برج الجوزاء 25-10-2022 على الصعيد العاطفي

تستمتع اليوم بمسئولياتك وتميل لعدم تأجيل ما عليك من واجب.

حظك اليوم برج السرطان 25-10-2022 على الصعيد المهني

اليوم تمدك الأفلاك بالقدرة على التخطيط الجيد قبل أي حركة.

حظك اليوم برج السرطان 25-10-2022 على الصعيد العاطفي

كسوف الشمس في منزل الحب يجعلك رومانسيا وهناك فرصة لنمو مشاعر جديدة.

حظك اليوم برج الأسد 25-10-2022 على الصعيد المهني

اليوم مولود برج الأسد حاول أن تنظم أفكارك وتقاوم التشوش والغضب على المستوى المهني والمالي.

حظك اليوم برج الأسد 25-10-2022 على الصعيد العاطفي

كسوف الشمس في وضع معاكس وعليك أن تحافظ على تقوية الروابط الاجتماعية والعائلية باحترام الجميع.

حظك اليوم برج العذراء 25-10-2022 على الصعيد المهني

اليوم أنت بارع في عرض وجهة نظرك بدون صدامات.

حظك اليوم برج العذراء 25-10-2022 على الصعيد العاطفي

كسوف الشمس في منزل العلاقات يعدك بأوقات ساحرة تجمعك بالأهل والأحباب.

حظك اليوم برج الميزان 25-10-2022 على الصعيد المهني

كسوف الشمس يحدث في منزلك الثاني وعليك بمضاعفة تركيزك في الأمور المالية والمهنية تفاديا للأخطاء.

حظك اليوم برج الميزان 25-10-2022 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي قد يسبب لك اليوم تشوشا وميلا للعصبية، فلا تغضب.

حظك اليوم برج العقرب 25-10-2022 على الصعيد المهني

يزخر يومك بنشاطات وأعمال تعود عليك بالفائدة وتتمتع بإصرار كبير.

حظك اليوم برج العقرب 25-10-2022 على الصعيد العاطفي

كسوف الشمس في برجك يمدك بالحيوية والتألق.

حظك اليوم برج القوس 25-10-2022 على الصعيد المهني

كسوف الشمس في منزلك الثاني عشر يدفعك لمراجعة خبرات سابقة وترغب في الانعزال وعليك أن تلزم الكتمان.

حظك اليوم برج القوس 25-10-2022 على الصعيد العاطفي

تهتم بتوطيد علاقتك بمن تحب وقد يكشف لك الطرف الآخر أسرارًا.

حظك اليوم برج الجدي 25-10-2022 على الصعيد المهني

كسوف الشمس بمنزل المشروعات يمنحك كل الحماس والإصرار ويعدك ذلك بالنجاح في كل مبادرة تقوم بها.

حظك اليوم برج الجدي 25-10-2022 على الصعيد العاطفي

اقتران الشمس والقمر في منزل الأصدقاء يعدك اليوم باجتماعات سارة ولقاءات شاعرية تجمعك بمن تحب.

حظك اليوم برج الدلو 25-10-2022 على الصعيد المهني

كسوف الشمس في وضع معاكس.. لا تدخل اليوم في حوارات تجرك لمناطق شائكة.

حظك اليوم برج الدلو 25-10-2022 على الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك أن تتحكم في انفعالاتك اليوم كي لا تخلق لنفسك مشاكل أنت في غنى عنها.

حظك اليوم برج الحوت 25-10-2022 على الصعيد المهني

رغم الضغوط تستطيع اليوم أن تتكيف ببساطة مع المستجدات.

حظك اليوم برج الحوت 25-10-2022 على الصعيد العاطفي

كسوف الشمس في منزل الحظ مولود برج الحوت يدعمك ويمدك بالقدرة على الإقناع وقد تنفعك بصيرتك في استنتاج الكثير.