حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 25-10-2022 عاطفيا ومهنيا

يعرف عن مواليد برج القوس حب الحياة، ويعشقون تدليل أنفسهم ومن حولهم ولا يحرمون أنفسهم من شيء يرغبون به أو يريدونه، ويعملون على الاستمتاع بحياتهم في كل لحظة وبأقل إمكانيات متاحة لديهم.

ويتصفون بالكرم الزائد عن الحد الطبيعي، وهو شخص طيب وفي مخلص لمن حوله كثيرا، وصاحب برج القوس تميزه البراءة الدائمة مهما تقدم في العمر، ومن أطيب القلوب وأصدقها وأنقاها، ودائما ما تجد مولود هذا البرج شخص عفوي في تعبيراته وكلامه وتصرفاته.

وأوضحت خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد في تصريحات خاصة لبوابة الوطن، تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني والعاطفي اليوم الثلاثاء الموافق 25 أكتوبر.

حظك اليوم برج القوس على الصعيد المهني

يدفعك كسوف الشمس في منزلك الثاني عشر لمراجعة حساباتك واعتقادات قديمة تعتنقها، كما ترغب في الانعزال وعليك أن تلزم الكتمان وعدم البوح بخططك لأحد، وفق قول عبير فؤاد.

حظك اليوم برج القوس على الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك بأن تهتم بتقوية وتوطيد علاقتك بمن تحب اليوم، وقد يكشف لك الطرف الآخر أسرارا لا تخطر على بالك، وذلك وفق حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي.