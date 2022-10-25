ليز تراس: لن أتحمل فشل بريطانيا في الاستفادة من اتفاقية الخروج من الاتحاد الأوروبي

قالت رئيسة الوزراء البريطانية المنتهية ولايتها، ليز تراس، في آخر اجتماع لحكومتها بعد استقالتها، إنّها لا تستطيع تحمّل فشل بريطانيا في الاستفادة من «بريكست» والخروج من الاتحاد الأوروبي، متابعة: «أمنياتي لريشي سوناك رئيس الوزراء الجديد بالتوفيق وفعل ما هو في صالح بريطانيا»، وفقا لنبأ عاجل نقلته قناة «العربية» قبل قليل.

فوز ريشي سوناك برئاسة وزراء بريطانيا

وأضافت تراس، أنّ بريطانيا مستمرة في معركتها للخروج من عاصفة التحديات الراهنة، لافتة إلى أهمية دعم أوكرانيا في أزمتها حتى النصر.

وأعلن حزب المحافظين البريطاني، أمس، فوز ريشي سوناك بزعامة الحزب، ورئاسة وزراء بريطانيا، وقدّمت ليز تراس استقالتها من منصبها الخميس الماضي، بعد أسابيع من توليها المسؤولية.