16 معلومة عن ريشي سوناك رئيس وزراء بريطانيا الجديد.. «من أصول هندية»

بعد نحو 4 أيام على إستقالة ليز تراس من منصب رئيس وزراء بريطانيا، فاز وزير المالية السابق ريشي سوناك بزعامة حزب المحافظين ومنصب رئيس وزراء بريطانيا، اليوم بعد حصوله على دعم أكثر من 200 عضو من حزب المحافظين، وانسحاب منافسته بيني موردونت.

وكان ريشى سوناك، أعلن أمس ترشحه لزعامة حزب المحافظين، ومنصب رئيس وزراء بريطانيا، وفيما يلى أبرز المعلومات عن ريشي سوناك رئيس وزراء بريطانيا الجديد.

من هو ريشي سوناك؟

- ولد سوناك في ساوثهامبتون جنوب إنجلترا عام 1980 من عائلة من أصول مهاجرة.

- يبلغ من العمر 42 عاما.

- هاجر أجداده من البنجاب شمال غرب الهند إلى شرق أفريقيا، بعدها هاجر والداه في الستينيات إلى إنجلترا.

- والده طبيب عام ووالدته تدير صيدليتها الخاصة.

- درس سوناك في وينشيستر كوليدج ثم التحق بجامعة أكسفورد.

- بعد تخرجه في عام 2001، أصبح سوناك محللًا في شركة Goldman Sachs، وعمل في شركة الخدمات المصرفية الاستثمارية حتى عام 2004.

- في عام 2010 بدأ سوناك العمل لحزب المحافظين.

- انخرط في العمل بمؤسسة Policy Exchange، وهي مؤسسة بحثية رائدة في مجال المحافظين، وأصبح رئيسا لوحدة أبحاث السود والأقليات العرقية.

- في عام 2014 تم اختياره كمرشح حزب المحافظين لمجلس العموم ممثلا لريتشموند شمال يوركشاير، وهو مقعد في شمال إنجلترا شغله لفترة طويلة زعيم الحزب ويليام هيج.

- أُعيد انتخابه للبرلمان في عامي 2017 و2019، وصوّت 3 مرات لصالح خطط رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

- من عام 2015 إلى عام 2017 كان عضوا في لجنة اختيار البيئة والغذاء والشؤون الريفية.

- في يناير 2018 تم تعيينه في أول منصب وزاري له كوكيل دولة بوزارة الإسكان والمجتمعات والحكم المحلي.

- عينه جونسون رئيس السكرتارية بوزارة المالية في يوليو 2019.

- تولى منصب وزير المالية فى فبراير 2020

- قدّم استقالته من منصب وزير المالية في يوليو الماضي.

- خسر زعامة حزب المحافظين أمام ليز تراس وبعد استقالتها فاز برئاسة وزراء بريطانيا.