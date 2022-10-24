ريشي سوناك.. انتخاب أول رئيس للحكومة في بريطانيا من أصول مهاجرة

أصبح وزير المالية البريطاني السابق ريشي سوناك، رئيسا للوزراء في بريطانيا وزعيما جديدا لحزب المحافظين، وهذه أول مرة يترأس الحكومة البريطانية سياسي من أصول مهاجرة وبالتحديد أصول هندية.

وينحدر سوناك من عائلة هاجرت من البنجاب في شمال غرب الهند إلى شرق إفريقيا، ثم انتقل والداه في الستينيات إلى إنجلترا.

سوناك من أصول هندية

وينتمي سوناك إلى جيل ولد في المملكة المتحدة لكن أصوله ليست بريطانية، وقال في مقابلة مع شبكة «بي بي سي» قبل 3 سنوات، إنّ هذه الهوية مهمة بالنسبة له.

وأضاف فيما يتعلق بالتنشئة الثقافية: «أنا أذهب للمعبد في عطلة نهاية الأسبوع، أنا هندوسي - لكنني أحضر مباراة نادي ساوثامبتون لكرة القدم أيضا يوم السبت، يمكنك أن تمزج بين الثقافتين وهذا ما أفعله».

وقال في المقابلة: «إنه كان محظوظا لأنه لم يتعرض للكثير من العنصرية أثناء نشأته».

وأعلن رئيس لجنة حزب المحافظين رسميا عن انتخاب ريشي سوناك زعيما للحزب، وبالتالي رئيسا للوزراء؛ ليخلف بذلك ليز تراس التي استقالت في وقت سابق بعد أسابيع من توليها المسؤولية، وبعد إنسحاب منافسته بيني موردونت.

سوناك: الهوية مهمة بالنسبة لي

وحصل ريشي سوناك، على أصوات 194 نائبًا من حزب المحافظين، وانسحبت موردونت من السباق لزعامة حزب المحافظين بعد فشلها في جمع ما يكفي من أصوات نواب الحزب، وأفادت التقارير بحصولها على 25 صوتا

فى 2010 بدأ سوناك العمل لحزب المحافظين، وبعد 12 عاما فاز بزعامة حزب المحافظين، وأصبح رئيس وزراء بريطانيا.