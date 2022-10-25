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برنامج «هذا الصباح» يشيد بتغطية «الوطن» لكلمة السيسي في المؤتمر الاقتصادي

كتب:

هاجر عمر
10:58 ص | الثلاثاء 25 أكتوبر 2022
إشادة برنامج هذا الصباح بملف الوطن

إشادة برنامج هذا الصباح بملف الوطن

أشاد برنامج «هذا الصباح» المُذاع على فضائية إكسترا نيوز، بملف «الوطن» الذي جاء بعنوان «رسائل السيسي في خطاب المكاشفة.. مصر باقية»، والذي تناول فيه خطاب الرئيس خلال فعاليات المؤتمر الاقتصادي الذى تنظمه الحكومة من 23 إلى 25 أكتوبر، من خلال عرض 10 محاور تناولتها كلمته عن التحديات الكبرى التي واجهتها الدولة، والتي اتسمت بالمكاشفة والمصارحة وتحليل الوضع الاقتصادي المصري، بنظرة أشمل وأوسع خلال فترات زمنية مختلفة وليس فقط الـ8 سنوات الأخيرة.

 

 

كما أشاد البرنامج الذي تقدمه الإعلاميتين دعاء جاد الحق وأمل صالح، بموضوع جاء بعنوان «الوطن تناقش مع خبراء وسياسيين أهم بنود ومحاور كلمة الرئيس السيسي، في المؤتمر الاقتصادي.. «االرسائل العشر»، والذي تناول 10 رسائل هامة تناولتها كلمة الرئيس السيسي خلال المؤتمر الإقتصادي.

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