ضبط 1743 قضية تموينية في 24 ساعة.. أبرزها «حجب سلع غذائية» 

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام ، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط (1743) قضية تموينية متنوعة من بينها :

485 قضية عدم اعلان

ضبط قضية حجب سلع إستراتيجية بمضبوطات (3,100 طن دقيق أبيض"عينى") ، (485) قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار للسلع غذائية وغير الغذائية ومواد بناء، بمضبوطات (5 طن أسمنت - 10,450 طن دقيق أبيض "عينى" - 67,725 طن " أرز – سكر – مكرونة – لحوم – أعلاف" – 7260 عبوة "خل – مقرمشات – مياه معدنية" - 8827 عبوة سجائر).

230,225 طن "أرز شعير"

وفى إطار جهود الإدارة فى ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول الأرز الشعير لموسم الحصاد الحالى وضبط حالات التهريب فقد أسفرت الجهود عن ضبط (23) قضية بمضبوطات بلغت (230,225 طن "أرز شعير").

وفى إطار جهود الإدارة فى رصد ومتابعة المحلات ومراكز الخدمة القائمة على بيع أجهزة التنبيه الصوتية والضوئية الخاصة بمركبات الطوارئ المحظور تداولها بالأسواق ، فقد أسفرت الجهود عن ضبط عدد (3) قضايا بمضبوطات بلغت ( 89 قطعة " 12 قطعة صوتية – 39 قطعة ضوئية –38 قطعة ملصق").ضبط (1,19 طن "أسماك - لحوم مجمدة") معبأة داخل عبوات بدون مستندات ، ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى ، وتشكل خطراً على الصحة العامة.

تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة .. بحوزة (مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة كفر الشيخ.

وضبط (1,125 طن "حبيبات بلاستيك") معبأة داخل شكائر مجهولة المصدر مستلزمات إنتاج ، وكذا ضبط (4620 قطعة غيار سيارات) معبأة داخل عبوات مدون عليها بيانات مغشوشة ومقلدة للعلامة التجارية منتج نهائى، ضبط (4850 قطعة "ملصقات") مدون عليها بيانات مغشوشة ومقلدة لذات العلامة أدوات تعبئة.. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة، بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لإنتاج قطع غيار السيارات "بدون ترخيص") بمحافظة القاهرة.

كما أسفرت جهود حملات رصد ومتابعة حجب "السجائر" والبيع بأزيد من السعر الرسمى والمهربة جمركياً "مجهولة المصدر".. عن ضبط (35) قضية بإجمالى مضبوطات بلغت (11880 عبوة "سجائر" مختلفة الأنواع).تم إتخاذ الإجراءات القانونية.