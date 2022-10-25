مجلس النواب يوافق على تعديل قانون الأسلحة والذخائر

وافق مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار أحمد سعد وكيل مجلس النواب، في المجموع على تعديلات مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر.

تعديلات القانون

ويستهدف مشروعي القانون ترسيخ مزيد من الأمن والأمان والحد من انتشار الجريمة، إذ أن تعديلات القانون تجعل الأصل حظر التراخيص والاستثناء للتراخيص، وذلك لمواجهة بث بعض مقاطع فيديو مصورة وتتضمن رفع الأسلحة، كما أنَّه يحد من الإتجار بالأسلحة وحث ذوي الشأن لتقنين أوضاعهم، وإعفاء من يريد الترخيص بشكل رسمي، حسبما قال النائب يونس الجاحر مقرر اللجنة.

تغليظ عقوبة حاملي السلاح غير المرخص

وتضمنت التعديلات تغليظ عقوبة السجن والغرامة لمن يحمل سلاحًا غير مرخصًا ويروع المواطنين.