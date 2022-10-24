رئيس مجلس النواب يدعو لجنة التعليم إلى الانعقاد لمناقشة بيان الوزير

دعا المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لجنة التعليم والبحث العلمي، إلى سرعة الانعقاد لمناقشة ما ورد في بيان الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن طلبات الإحاطة والأسئلة التي وجّهها الأعضاء إلى الوزير المختص، وذلك في ضوء البيان الذي عرضه «حجازي»، بشأن خطة الوزارة أمام مجلس النواب في جلسته العامة الثلاثاء الماضي.

بيان وزير التعليم أمام مجلس النواب

وطالب رئيس مجلس النواب، في بداية كلمته بالجلسة العامة اليوم، اللجنة البرلمانية المختصة، ببحث الأمور المتعلقة بالعملية التعليمية، في ضوء ما أدلى به وزير التربية والتعليم أمام المجلس، وإعداد تقرير في شأن ذلك مصحوبا بالتوصيات اللازمة للعرض على المجلس لنظره بشكل عاجل، وفي أقرب وقت ممكن، عملا بحكم المادة 214 من اللائحة الداخلية للمجلس.

الخطط المستقبلية للعملية التعليمية

وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي، إنّ مجلس النواب استمع إلى تعقيب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على طلبات الإحاطة والأسئلة المدرجة بجدول أعمال المجلس في ذلك اليوم، وقرر المجلس في حينه إحالة البيان وردود الوزير على طلبات الإحاطة والأسئلة إلى لجنة التعليم والبحث العلمي لبحثها ودراستها عملا بحكم الفقرة الأخيرة من المادة 214 من اللائحة الداخلية للمجلس، نظرا لما تضمنه بيان الوزير من تصريحات مهمة وخطط مستقبلية للعملية التعليمية، تحتاج إلى الاستماع لآراء المختصين قبل الشروع في تنفيذها.