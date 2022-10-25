«الإسكان الاجتماعي»: الخميس المقبل آخر فرصة لحجز «سكن لكل المصريين»

«الخميس المقبل.. آخر موعد لسحب كراسات الشروط وسداد مقدم جدية الحجز والمصروفات الإدارية، وتسجيل بيانات الحجز للمواطنين الراغبين في حجز وحدة سكنية ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين 3»»، هكذا أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي، ودعم التمويل العقاري، عن آخر موعد لحجز وحدات المرحلة الثالثة من المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» خلال منشور له، على الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

بفائدة 3% متناقصة ضمن مبادرة التمويل العقاري

حيث أعلنت وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، خلال الأيام الماضية، طرح عدد من الوحدات السكنية، ضمن المرحلة الثالثة من المبادرة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن توفير وحدة سكنية لكل مواطن مصري «سكن لكل المصريين»، لجميع المواطنين من منخفضي ومتوسطي الدخل، بمساحات وأسعار مختلفة، ونظام سداد يصل إلى 30 عاما بفائدة 3% متناقصة، ضمن مبادرة التمويل العقاري، التي أطلقها البنك المركزي العام الماضي.

التواصل مع القنوات الرسمية للصندوق للاستفسار والاستعلام

يذكر أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وجه بأهمية قيام المواطن بالتوجه إلى أحد مكاتب البريد المميكنة المنتشرة داخل المدن والمحافظات المطروح بها الوحدات السكنية، وشراء كراسة الشروط، ثم زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي للصندوق قبل يوم 27 أكتوبر الجاري، كي يحجز الوحدة السكنية إلكترونيا، حيث يقوم بتسجيل الدخول، ومن ثم إرفاق المستندات والبيانات المطلوبة للحجز، كي تتم عملية الحجز بنجاح.

كما نصح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، جميع المواطنين الراغبين في حجز وحدة سكنية ضمن «سكن لكل المصريين 3»، بضرورة التواصل مع كل القنوات الرسمية للصندوق، وذلك للاستفسار والاستعلام عن تفاصيل وخطوات الحجز، كي لا يتعرضوا لعمليات النصب من قبل الصفحات الوهمية التي تحمل اسم الصندوق.