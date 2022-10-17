«سكن لكل المصريين 3».. نصائح «الإسكان الاجتماعي» لإتمام الحجز بنجاح

تستقبل مكاتب البريد المميكنة، أعداد كبيرة من المواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل، الراغبين في شراء كراسة الشروط، لحجز وحدة سكنية ضمن المرحلة الثالثة من المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين 3»، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن توفير وحدة سكنية لكل مواطن مصري، داخل المدن الجديدة.

«سكن لكل المصريين 3» في مدينة أكتوبر

ووفقا لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، يستمر حجز شقق «سكن لكل المصريين 3»، حتى 27 أكتوبر الجاري، من خلال شراء كراسة الشروط، والتسجيل الإلكتروني عبر الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

ويشمل طرح «سكن لكل المصريين 3»، عددًا من الشقق داخل مدينة أكتوبر الجديدة «غرب المطار»، وعدد من المحافظات على مستوى الجمهورية، منها محافظات: «البحيرة، دمياط، أسيوط، المنيا، الشرقية»، وغيرها من المدن والمحافظات.

نصائح «الإسكان الاجتماعي» لحجز «سكن لكل المصريين 3»

ومنذ بداية طرح شقق «سكن لكل المصريين 3»، أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عدد من النصائح الهامة، لإتمام ونجاح عملية حجز الشقق، وذلك عبر الصفحة الرسمية للصندوق، بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

حيث نصح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، جميع المواطنين الراغبين في حجز وحدة سكنية ضمن «سكن لكل المصريين 3»، بضرورة التواصل مع كافة القنوات الرسمية للصندوق، وذلك للاستفسار والاستعلام عن تفاصيل وخطوات الحجز، كي لا يتعرضوا لعمليات النصب من قبل الصفحات الوهمية التي تحمل اسم الصندوق.

كما أوضح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أهمية قيام المواطن بالتوجه إلى أحد مكاتب البريد المميكنة المنتشرة داخل المدن والمحافظات المطروح بها الوحدات السكنية، وشراء كراسة الشروط، ثم زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي للصندوق قبل يوم 27 أكتوبر الجاري، كي يقوم بحجز الوحدة السكنية إلكترونيا، حيث يقوم بتسجيل الدخول، ومن ثم إرفاق المستندات والبيانات المطلوبة للحجز، كي تتم عملية الحجز بنجاح.