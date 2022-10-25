لحاجزي «سكن لكل المصريين 3».. التسجيل الإلكتروني لنجاح عملية الحجز

أيام معددة وتنتهي فرصة حجز شقق المرحلة الثالثة من المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، التي تستهدف المواطنين من منخفضي ومتوسطي الدخل، داخل عددا من المدن والمحافظات، بفائدة 3% متناقصة ونظام سداد يصل إلى 30 عامًا، وذلك وفقًا لمبادرة التمويل العقاري التي أطلقها البنك المركزي العام الماضي.

حجز شقق «سكن لكل المصريين 3» ينتهي 27 أكتوبر

وأعلنت وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن حجز شقق «سكن لكل المصريين 3» ينتهي 27 أكتوبر المقبل، لجميع المواطنين متضمنين ذوي الاحتياجات الخاصة، الراغبين في الحصول على وحدة سكنية ضمن الطرح، ويتم التقديم على هذا الرابط .

وأشار صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، في بيان له، إلى أن نجاح عملية حجز شقق «سكن لكل المصريين 3»، يتوقف على عدة عوامل، أولها التوجه إلى أحد مكاتب البريد المميكنة المنتشرة داخل المدن والمحافظات المطروح بها الوحدات السكنية، لشراء كراسة الشروط، ومن ثم سداد مقدم جدية الحجز وقيمته 15 ألف جنيه لوحدات منخفضي الدخل، و22 ألف جنيه لوحدات متوسطي الدخل.

زيارة الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي

وأكد الصندوق، أن هذه الخطوات لا تعني القيام بالحجز، إذ إنّ حجز هذه الوحدات ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين 3» إلكتروني، من خلال زيارة الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وتسجيل الدخول ومن ثم عمل حساب جديد باستخدام الرقم القومي، وتقديم طلب حجز الوحدة السكنية، ومن ثم رفع الأوراق المطلوبة للحجز، وتسجيل كافة البيانات، وهكذا تكون عملية الحجز كاملة وتمت بشكل ناجح.

ونوه صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، على ضرورة تواصل العملاء الراغبين في حجز وحدة سكنية ضمن الطرح، مع القنوات الرسمية للصندوق، سواء الصفحات الخاصة بالصندوق عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، أو أرقام خدمة العملاء، كي لا يقعوا فريسة للصفحات والمواقع الوهمية.