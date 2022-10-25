منسق الحوار الوطني يعلن توصيات المؤتمر الاقتصادي.. منها الإسراع بصرف دعم الصادرات للمستحقين

أعلن الكاتب الصحفي، ضياء رشوان، نقيب الصحفيين والمنسق العام للحوار الوطني، توصيات المؤتمر الاقتصادي مصر 2022، في الجلسة الختامية للمؤتمر الاقتصادي المنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، التي يحضرها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

توصيات المؤتمر الاقتصادي

وكشف رشوان، عن توسيع قاعدة الملكية بالتركيز على التخارج من خلال تبني الطرح بالبورصة كأولوية، يليها زيادة رأس المال من خلال دخول مستثمر استراتيجي، فضلا عن تعزيز دور صندوق مصر السيادي من خلال نقل عدد من الشركات التابعة للدولة إليه.

وأوضح نقيب الصحفيين، أنّه جرى تحديد فترات زمنية للموافقة على الطلبات المقدمة من المستثمرين، وحال تأخر رد الجهة يعتبر ذلك موافقة ضمنيه لبدء مزاولة النشاط، إضافة إلى الإسراع في صرف دعم الصادرات للقطاعات المستحقة للدعم، بمجرد التقدم بالمستندات الدالة.