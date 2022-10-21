ضياء رشوان: نتلقى مئات الأسماء من كل الأطياف للمشاركة في الحوار الوطني

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، إن الحوار الوطني جاد جدا ويستغرق وقتا كبير لينتهي إلى شيء محدد، وهو الوصول إلى أوليات العمل الوطني في ضوء تصورات محددة ومقترحات وخطط تنفيذية يجري الأخذ بها مستقبلا، إضافة إلى تعديلات تشريعية.

أضاف «رشوان»، في برنامج «مصر جديدة» المذاع عبر قناة «etc»، أن مجلس أمناء الحوار الوطني يدرس ويتلقى مئات الأسماء من كل أطياف وألوان مصر لكي يكونوا متحدثين، ويقدمون أفكارا داخل جلسات لجان الحوار الوطني.

الحوار الوطني متشابك مع قضايا كثيرة في مصر

وتابع ضياء رشوان: «الحوار الوطني متشابك مع قضايا كثيرة في مصر، وأوقل لمن يعمل ضد الحوار الوطني (عشم إبليس في الجنة)، وكل من يعمد إلى الكذب والاقتصار على مصادر واحدة في الأخبار واستضافة ضيوف وتكرارهم للحديث ضد البلد، كل محاولاتهم فشلت، منذ عهد محمد علي، وأنتم تعيشون في وهم كبير جدا، ونحن نشفق عليكم وعلى من يشاهدكم وهو يعلم حال هذا البلد، الذي لا يُحرك أبدا من الخارج».

الحوار الوطني قدم أسئلة لطرحها على المؤتمر الاقتصادي

وأكد أن الدولة المصرية تاريخها قائم رغم الأوهام المستمرة من قبل المعادين، مضيفا: «الحوار الوطني أعلن ترحيبه بدعوة رئيس الوزراء للمشاركة في المؤتمر الاقتصادي، وأرسل أسئلة محددة أعدها المحور الاقتصادي ومجلس الأمناء إلى رئيس الوزراء، لطرحها على المؤتمر الاقتصادي».

وينطلق المؤتمر الاقتصادي، بعد غد الأحد، ويستمر لمدة 3 أيام، في الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر الجاري.