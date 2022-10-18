ضياء رشوان يطالب بإصلاح منظومة اتحاد الصحفيين العرب ومنح الحرية للشباب

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان نقيب الصحفيين، إنه يتمنى أن يكون المؤتمر العام لاتحاد الصحفيين العرب، منعطفا جديدا في مسيرة الاتحاد، خاصة وأنه على مشارف 60 عاما على إنشائه، فيجب أن تكون هناك انطلاقه جديدة في الذكرى الستين أو قبلها ويجب تبني منظومة إصلاح الاتحاد لأن ما فعله آبائنا وأجدادنا لا يجب أن يضيعه هذا الجيل.

مؤتمر اتحاد الصحفيين

وقال رشوان في كلمته بمؤتمر اتحاد الصحفيين العرب الرابع عشر: «هذا الاتحاد اتحاد للصحفيين العرب معا يعكس ويبحث عن الحرية والمهنية والمسؤولية وهي السبل الوحيدة لمواجهة أي شيء قادم من الخارج، وواصل رشوان: «دور الاتحاد ومعه كل النقابات والهيئات هو دعم الصحفيين الشباب بالحرية الكاملة ضمن المسؤولية الكاملة، وأتمنى على حضراتكم ان يتبني هذا المشروع الاصلاحي ليس لكيان الاتحاد بل لأمة وعالم يتغذى على الإعلام والصحافة».

جلسات استماع لكل الفروع

واختتم قائلا: «أرجو أن نجتهد قبل أن نبلغ سن الستين للاتحاد لكي نخرج وننجز ونعرض على نقاباتنا واتحاداتنا مشروعنا للإصلاح واقترح أن يرسل ويكون هناك جلسات استماع للفروع كلها لكي نسمع من كل منهم ما لديه فالعالم تكتلات ونحن كتلة كبيرة فهل نفرط فيها؟.