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مؤتمر المناخ.. مع بعض نقدر

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السيسي: كنّا بحاجة إلى الحوار والاستماع لآراء الجميع في المؤتمر الاقتصادي

كتب:

محمود البدوي
01:22 م | الثلاثاء 25 أكتوبر 2022
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّه سعيد بالحضور في المؤتمر الاقتصادي، والحوارات التي دارت على مدار 3 أيام، موضحا أنّنا كنا بحاجة للحوار والاستماع إلى آراء الجميع. 

المؤتمر الاقتصادي 2022

وأضاف «السيسي»، خلال كلمته في الجلسة الختامية في المؤتمر الاقتصادي، أنّ أحد الأهداف المهمة للمؤتمر الاقتصادي، الاستماع إلى آراء بعضنا في أكثر الظروف والتحديات التي تواجه العالم، موضحا انّ مصر تحتاج إلى تواصل ورؤية حتى في وجود الاختلاف.

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بقلم محمود البدوي