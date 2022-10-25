محافظ الجيزة يستقبل سفير جمهورية التشيك لبحث التعاون المشترك

استقبل اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بمقر ديوان عام المحافظة، إيفان يوكل، سفير جمهورية التشيك في مصر، لبحث التعاون المشترك في مجالات تنمية المجتمع وخدمة المواطنين، وذلك بحضور هند عبد الحليم، نائب محافظ الجيزة.

التعاون المشترك بين مصر والتشيك

واستهل محافظ الجيزة اللقاء بالترحيب بالسفير التشيكي مقدماً له التهنئة بمناسبة توليه مهام منصبه سفيراً لجمهورية التشيك في مصر، متمنياً له التوفيق في تنمية التعاون المشترك بين جمهوريتي مصر العربية والتشيك.

كما ناقش محافظ الجيزة مع السفير التشيكي عددا من الملفات، مشيراً إلى إمكانيات تحولها لمشروعات مشتركة بهدف تحسين جودة المعيشة وتنوع مجالات الإستثمار خاصة بقطاع السياحة.

تعميق العلاقات بين البلدين

من جانبه أعرب سفير جمهورية التشيك عن سعادته بهذا اللقاء، مؤكداً حرص بلاده على تعميق العلاقات الثنائية مع جمهورية مصر العربية في مختلف المجالات.