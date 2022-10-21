محافظ الجيزة يتابع الأعمال الإنشائية لمحور عمرو بن العاص بالهرم

حرص اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، اليوم، على متابعة أعمال التطوير للطرق والمحاور المرورية الجارية بعدد من قطاعات المحافظة للوقوف على نسب التنفيذ.

التنسيق الدوري مع الشركات المنفذة

وكشفت محافظة الجيزة، في بيان، تفقد المحافظ لمراحل العمل بمشروع محور عمرو بن العاص المار بأحياء الطالبية والهرم، وتوسعات الطريق الدائري، لمتابعة انتظام العمل بالمشروعات، وكلف المحافظ، رؤساء الأحياء المعنية، بالتعاون والتنسيق الدوري مع الشركات المنفذة لإزالة أي معوقات لضمان سريان العمل وفقا للجدول الزمني المحدد له.

إنشاء محطة مترو أنفاق العريش

واطلع المحافظ خلال جولته على موقف أعمال الغلق الكلي لشارع الأهرام في المنطقة الواقعة بين شوارع أحمد عبد المحسن وتقاطعه مع شارع الأهرام وحتى شارع سهل حمزة، والتي بدأت من اليوم الجمعة وتستمر حتى انتهاء أعمال إنشاء محطة مترو أنفاق العريش ضمن الخط الرابع للمشروع.

وشملت جولة محافظ الجيزة تفقد حالة النظافة وجهود رفع المخلفات بأحياء الدقي والعجوزة والطالبية والعمرانية والهرم وجنوب، مشدداً على ضرورة تواصل المجهودات على مدار اليوم وعدم السماح بالتعدي على الطريق العام من قبل المنشآت التجارية والمحال.

رافق المحافظ خلال جولته أيمن عتريس، رئيس جهاز التفتيش، وشفيق جلال، رئيس هيئة النظافة، وأحمد عبد الفتاح، رئيس حي الدقي، وياسر سامي، رئيس حي العجوزة.

بدء أعمال تطوير ترسا العمومي

فيما تابع محافظ الجيزة جهود مركز ومدينة أبو النمرس في تنفيذ مشروعات الرصف للطرق والمحاور المرورية المدرجة بالخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري، حيث قامت محافظة الجيزة من خلال مركز ومدينة أبو النمرس ببدء أعمال تطوير ترسا العمومي، من فرد طبقه الدقشوم تمهيدا لرصف وتطوير الطريق، بمتابعة اللواء محمد عبد الحميد، رئيس مركز ومدينة أبو النمرس.