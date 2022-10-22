محافظ الجيزة يتفقد أعمال إنشاء موقف «سرفيس» بأرض اللواء.. يستوعب 300 سيارة

أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، حرص المحافظة على رفع كفاءة مواقف النقل الجماعي والسرفيس والقضاء على المواقف العشوائية، بالإضافة إلى توفير ساحات أسفل المحاور والكباري لإقامة مواقف نموذجية لتسهيل حركة تنقل المواطنين.

محور الفريق كمال عامر

جاء ذلك خلال تفقده موقف سيارات السرفيس الجديد الكائن أسفل محور الفريق كمال عامر بأرض اللواء بنطاق حي العجوزة، والمقام على مساحة 4 آلاف متر، ليكون موقفاً نموذجياً يستوعب الخطوط الداخلية ويقضي على المواقف العشوائية المتواجدة بالمنطقة.

وأكد المحافظ أن هذا الموقف يعد تجسيداً للمجهودات المبذولة لاستغلال المساحات المتواجدة أسفل المحاور والكباري التي تنفذ في نطاق المحافظة والعمل على إيجاد حلول وبدائل حضارية للمواقف العشوائية لما تعكسه من مظهر غير حضاري ويتسبب في إعاقة الحركة المرورية.

القضاء على المواقف العشوائية

وأشار المحافظ أن الموقف الجديد المقام بمنطقة أرض اللواء يستوعب 300 سيارة سرفيس، وسيساهم بشكل كبير في القضاء على المواقف العشوائية التي تعاني منها المنطقة، وسيقدم خدماته إلى شريحة كبيرة من المواطنين، حيث يضم خطوط أرض اللواء البراجيل وأرض اللواء الطريق الأبيض وناهيا وجامعة الدول العربية وغيرها من الخطوط التي تخدم مواطني المنطقه مع تدعيمه بخطوط سير إضافية.

وأشار أن أعمال إنشاء الموقف شملت تجهيز قطعة الأرض وإنشاء البنية التحتية لها من شبكات مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والغاز وتركيب بلاط إنترلوك بجودة عالية لتتحمل الاستخدامات وأسوار خارجية وبوابات إلكترونية ذكية لدخول وخروج السيارات وخدمات أمنية وتركيب كاميرات مراقبة لمتابعة الموقف من الداخل والخارج.

خدمات متعددة في موقف «كمال عامر»

يأتي ذلك بالإضافة للافتات إلكترونية بخطوط سير السيارات ومقاعد لانتظار المواطنين وكافيتريات ومحال نموذجية لخدمة المترددين عليها وغرف للخدمات والتحكم لإحكام السيطرة على الموقف وأعمدة إنارة بشكل جمالي، بالإضافة إلى تدعيم الموقف بدورات مياه وشبكة صرف حديثة وبالوعات لتصريف الأمطار وأماكن مخططة لضبط وتنظيم خطوط سير وحركة السيارات.

كما شملت جولة المحافظ تفقد أعمال إنشاء ساحات انتظار السيارات والأكشاك الحضارية أسفل محور الفريق كمال عامر بنطاق أحياء بولاق الدكرور والعجوزة، والتي وجه خلالها بسرعة الانتهاء من أعمال طلاء الأسوار وتركيب بلاط إنترلوك للأرصفة ورفع نواتج الأعمال من رتش أسفل المحور.

وحرص المحافظ خلال الجولة على الاستماع لشكاوى وطلبات المواطنين، ووجه خلالها رئيس حي العجوزة بصيانة السلم الكهربائي والمصعد الخاص بكوبري مشاة أرض اللواء.