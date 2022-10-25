عارفة عبد الرسول تكشف شخصيتها في مسلسل «بابا المجال».. ثأر قديم

تواصل الفنانة عارفة عبد الرسول، التحضيرات النهائية، لشخصيتها في مسلسل «بابا المجال»، والذي تُشارك به في موسم دراما رمضان المُقبل 2023، مع الثنائي مصطفى شعبان وياسمين رئيس.

أصول صعيدية وثأر قديم

وكشفت عارفة عبد الرسول، لـ«الوطن»، تفاصيل الشخصية التي تُجسدها في مسلسل بابا المجال، موضحة أنها تُجسد شخصية والدة ياسمين رئيس، ولديها أصول صعيدية، بينما تعيش في أحد الأحياء الشعبية بالقاهرة.

وقالت عارفة عبد الرسول، إنها الوحيدة التي تحتفظ بلهجتها الصعيدية وسط الحي الذي تعيش فيه، ولديها قصة ثأر قديمة، ستُبرزها أحداث المسلسل.

«بابا المجال» دراما شعبية

وأكدت «عبدالرسول»، أنّ مسلسل بابا المجال، لا ينتمي إلى الدراما الصعيدية، بينما تدور أحداثه في إطار اجتماعي، بأحد أحياء القاهرة، مُعربة عن آمالها بأنّ ينال العمل إعجاب الجمهور، فور عرضه على الشاشة في شهر رمضان المُقبل.

أبطال المسلسل

مسلسل بابا المجال، من بطولة مصطفى شعبان، وياسمين رئيس، وبسمة، ومحمود حافظ، وعارفة عبد الرسول، وآخرين، والعمل من تأليف وإخراج أحمد خالد موسى، ومن المُقرر انطلاق التصوير خلال الأسابيع القليلة المُقبلة.