ياسمين رئيس بـ«وجهين» في رمضان 2023.. «بابا المجال وألف ليلة وليلة»

تعيش الفنانة ياسمين رئيس، حالة من النشاط الفني، على مستوى السينما والتليفزيون، كما تعاقدت على مشروعات فنية من المقرر عرضها عام 2023، إذ أنها استقرت على تجاربها الدرامية مبكرًا، التي ستشارك بها في موسم دراما رمضان المقبل.

وتطل ياسمين رئيس، على جمهورها في رمضان المقبل، بمسلسلين دفعة واحدة، إذ تعاقدت عليهما بشكل رسمي.

- بابا المجال

وتجدد ياسمين رئيس، تعاونها مع الفنان مصطفى شعبان، في مسلسل جديد، وذلك بعد تجربتهما قبل عامين، من خلال «ملوك الجدعنة»، إذ يتقابلان مجددًا بعمل درامي يحمل اسم «بابا المجال».

مسلسل بابا المجال، من بطولة مصطفى شعبان، سوسن بدر، رياض الخولي، باسم سمرة، محمود حافظ، أحمد كشك، محمد رضوان، وعارفة عبد الرسول، والعمل من إخراج أحمد خالد موسى.

وفي وقت سابق، شوقت ياسمين رئيس، جمهورها، عبر خاصية الـ«ستوري» على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، إذ أكدت لهم بتواجد في رمضان المقبل، من خلال مسلسل بابا المجال، مع الفنان مصطفى شعبان.

مسلسل ألف ليلة وليلة

وتعاقدت ياسمين رئيس، أمس الخميس، على المشاركة في مسلسل «ألف ليلة ليلة» بطولة الفنان ياسر جلال، لتُجسد شخصية شهر زاد.

مسلسل ألف ليلة وليلة، من إنتاج ميديا هب – سعدي جوهر – وشركة أروما، ومن المقرر الكشف عن باقي طاقم العمل خلال الفترة المقبلة، تمهيدًا لبدء مرحلة التحضيرات.

في سياق متصل، تنتظر ياسمين رئيس، طرح فيلمها المقبل «أنا لحبيبي» والذي تتصدر بطولته، خلال الفترة المقبلة، ويشاركها محمد الشرنوبي، كريم فهمي، سوسن بدر، بيومي فؤاد، وهو من تأليف محمود زهران ومن إخراج هادي الباجوري، وتدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي.