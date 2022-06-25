نجلاء بدر تدعم عارفة عبد الرسول: الإنسانية راحت فين؟

حرصت الفنانة نجلاء بدر على توجيه الدعم للفنانة عارفة عبد الرسول، وذلك بعدما اعتذرت عن سخريتها على أحد العروض المسرحية عبر صفحتها الخاصة على موقع «فيس بوك».

كتبت الفنانة نجلاء بدر عبر فيس بوك: «كده كتير والله بتتأسفي على نيتك الصافية وخفة دمك، ده أنا اللي فكرت في صحتك وخُفت عليكي، الإنسانية راحت فين حاجة تحزن».

نجلاء بدر تدافع عن عارفة عبد الرسول

وجاء تعليق الفنانة نجلاء بدر على منشور كتبته الفنانة عارفة عبد الرسول عبر صفحتها الخاصة على فيس بوك قالت فيه: «أنا حزينة وفي شدة الألم، عارفين البوست اللى كتبته عن المسرحية المحسودة، والإسهال ومش عارف إيه، زملائي زعلوا منه جداً وافتكروا إني باتريق ع المسرحية اللي لسه ماشوفتهاش».

واعتذرت الفنانة عارفة عبد الرسول عما بدر منها، حيث قالت: «أنا آسفة جداً، حقكم على راسى من فوق، أصلاً النية خير ومفيش أبداً اللي يخليني أتكلم وحش عن العرض، أنا لسه ماشوفتوش، آسفة بجد أن النكتة أو الإيفيه ماوصلش بالمعنى اللطيف ووصل بالشكل ده، آسفة وأما آجى أحضر حاعتذر لفرد فرد أنا مش حاشيل البوست لسببين، ماتعودتش أقول كلمة وأرجع فيها، ثانياً يمكن أصحابى يشوفوه تاني ويحاولوا يلاقوا النكتة اللي قلبت غم، آسفة في غاية الأسف».

أزمة عارفة عبد الرسول

وجاء اعتذار الفنانة عارفة عبد الرسول على منشور آخر قالت فيه: «عمرى ما اعتقدت في الحسد علشان ماحطش في بالي وأتعب وفي نفس الوقت باحافظ على صحتي النفسية، كمان باحب أصحابي وباحب الناس، وطبيعى معظم أصحابى ليهم علاقة بالميديا ألاقى صديق يدعونى لعرض مسرحى لو عندى وقت باروح وأنا عارفة إنى حاتزنق لمدة ساعتين فى عرض ممل، وطبعاً احتفالاً بيا بيقعدونى صف أول».