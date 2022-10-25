«مياه الإسكندرية» تنظم لقاءات مع طلبة المدارس عن ترشيد الاستهلاك والمناخ

الأطفال هم حجر الأساس لبناء مستقبل أفضل لأي دولة في العالم، ويتم ذلك من خلال غرس قيم الحفاظ على الموارد الطبيعية وترشيد الاستهلاك، وهو ما تحاول الدولة فعله من خلال دورات توعوية للأطفال بالمدارس حول كيفية ترشيد استهلاك المياه، تماشيا مع استضافة مصر لقمة المناخ في شهر نوفمبر المقبل.

لقاءات توعوية مع طلبة المدارس

نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالإسكندرية عددًا من الندوات التوعوية بمدارس الإسكندرية عن ترشيد استهلاك المياه وكيفية الحفاظ عليها من خلال تعليم الطلاب آليات إصلاح أي تلف بحنفيات المياه من خلال ورشة تعليم مبادئ السباكة الخفيفة.

زار بعض العاملين بإدارة التوعية بشركة مياه الشرب عددًا من مدارس إدارة شرق التعليمية بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية لعمل لقاءات توعوية مع طلبة مدرسة رقي المعارف الابتدائية وأسامة بن زيد و غيرها و تم تكوين أسرة للمياة بالمدارس.

ندوة توعوية عن ترشيد استهلاك المياه والتغيرات المناخية

ووفقا لبيان إدارة التوعية بشركة مياه الشرب بالإسكندرية، تضمنت اللقاءات ندوة توعوية عن ترشيد استهلاك المياه وندوة عن التغيرات المناخية وندوة تعريفية عن مبادرة حياة كريمة وورشة تعليم مبادئ السباكة الخفيفة وورش رسم وتلوين للأطفال وجرى تنظيم مسابقات للأطفال وتوزيع جوائز على الفائزين بالإضافة إلى توزيع بروشور التوعية ورد المسؤولين على كافة أسئلة واستفسارات الطلاب.

في سياق آخر، نظمت إدارة التوعية معرضا توعويا جذب انتباه الحاضرين وشاركت الإدارة العامة للبحوث و التطوير بعرض تقديمي يتضمن آثر التغيرات المناخية على الموارد المائية والجهود التي قامت بها شركة مياه الشرب بالإسكندرية للتصدي لهذه الظواهر.