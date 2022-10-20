حبس شخصين لترهيبهما طلاب مدارس في الإسكندرية بـ«عصا وكلب»

قررت نيابة المنتزه ثالث، حبس شخصين، يعملان في مهنة «سايس» جراج خاص، ولأحدهما معلومات جنائية، 4 أيام على ذمة التحقيقات في واقعة ترهيبهم طلاب مدارس بالإسكندرية عبر استخدام عصا خشبية وكلب.

وتعود الواقعة حين أطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي استغاثة بإحدى المدارس بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه، مُدعماً ببعض الصور الفوتوغرافية يظهر خلالها شخصان بحوزة أحدهما حيوان «كلب» والآخر عصا خشبية يقومان بترهيب طلبة المدرسة بالإضافة إلى التعدى عليهم.

تفاصيل الواقعة

على الفور فحصت الأجهزة الأمنية الصور وتم تحديد وضبط الشخصان الظاهران بالمنشور المشار إليه عبر رجال شرطة قسم المنتزه ثالث، محل الواقعة.

وبالضبط تبين أنهما «سايسان جراج» ولأحدهما له معلومات جنائية، وبحوزتهما «عصا خشبية، حيوان كلب» اللذان استخدموها في ترهيب الطلاب.

سبب ترهيبهم بالكلب

وبمواجهتهما أقرا بإرتكابهما الواقعة وعللا ذلك لسابقة قيام طلبة المدرسة المشار إليها بإحداث تلفيات بالسيارات القائمين على حراستها والموجودة أمام الباب الخلفي للمدرسة حال قيامهم باللهو.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالتهما إلى النيابة العامة التي أقرت حبسهما احتياطيا لاستكمال التحقيقات.