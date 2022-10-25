رئيس «قناة السويس» يشيد بمشروع تطوير وإنشاء ساحة مصر في بورسعيد

تفقدا اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، والفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، ساحة مصر بحي الشرق، وذلك خلال جولة المحافظ ورئيس قناة السويس بعدد من المنشآت والمشروعات ببورسعيد.

تمثال مصر أم الدنيا

وخلال الجولة، استعرض محافظ بورسعيد أعمال التطوير التي شهدتها ساحة مصر، والتي تضمنت إنشاء تمثال مصر «أم الدنيا» الذي يشير إلى تاريخ وجهود المصريين خلال حفر قناة السويس، فضلا عن إنشاء حديقة التاريخ ومنطقة مطاعم وكافيتريات والتي ساهمت في تحقيق واجهة حضارية مميزة لمدينة بورسعيد أمام زائريها.

خطة التطوير في بورسعيد

كما تفقد المحافظ ورئيس الهيئة المنطقة المحيطة بساحة مصر للتعرف على خطة التطوير بالمنطقة.

وأشاد رئيس هيئة قناة السويس بمشروع تطوير وإنشاء ساحة مصر، مؤكدا أنه يعد إحدى المشروعات التجميلية والحضارية التي تم إنشائها في بورسعيد، وتعكس تاريخ وحضارة المحافظة.