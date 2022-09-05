دليل الأماكن السياحية في بورسعيد.. منها ساحة مصر وحديقة المسلة

شهدت محافظة بورسعيد تطورا كبيرا في القطاع السياحي وأصبحت مزارا مهما لرحلات اليوم الواحد من مختلف المحافظات، وتقدم «الوطن» دليل الأماكن السياحية في بورسعيد خلال السطور التالية..

شاطئ بورسعيد

يقبل على شاطئ بورسعيد الأهالي والزائرين من مختلف المحافظات ضمن رحلات اليوم الواحد حيث يعتبر من أرخص الشواطئ ومفتوح للجميع للسير عليه والسباحة في مياه البحر إلا من تأجير الشماسي والكراسي بأسعار متوسطة تزيد أيام العطل والإجازات كما يوجد كافتيريات مطلة عليه تقدم مختلف الخدمات لروادها.

ساحة مصر

تعتبر ساحة مصر من أهم الأماكن السياحية للفسحة في بورسعيد وتطل على مجرى قناة السويس بها تمثال أم الدنيا، تمر أمامه السفن وأصبح وجهة سياحية للزائرين من مختلف الأعمار، وبها مساحات خضراء وحولها أهالي بورسعيد لمكان آمن لممارسة ألعاب التزلج عليه.

ملاحات بور فؤاد مزار لجلسات التصوير

تحولت ملاحات بور فؤاد الشبيهة بجبال الثلج إلى مزار سياحي للزائرين لالتقاط الصور التذكارية والاستمتاع بالتزلج على جبال الملح.

وأعلن محافظ بورسعيد عن تطوير الملاحات وذلك بتوقيع عقد إنشاء مجمع ملح ترفيهي وسياحي بين شركة المكس للملاحات، إحدى شركات قطاع الأعمال والمسؤولة عنها، وشركة بورت جرين للاستثمار العقاري.

ويتضمن المشروع إقامة مشروعات ترفيهية وخلفيات للتصوير وساحات انتظار وكافتيريات وممرات جبلية للصعود عليها وإنشاء كهوف ملحية للاستشفاء، مع تقديم خدمات مميزة من أهم الأماكن السياحية للفسحة في بورسعيد.

حديقة فريال التاريخية

تم تطوير حديقة فريال التاريخية مؤخرا ضمن مبادرة حدائق بلا أسوار ، وتضمنت 3 منصات للاحتفالات ومسرح ومسجد على الطراز الأندلسي وأعمدة ديكورية وأماكن جلوس خاصة لكبار السن ويأتي للحديقة الزائرون من مختلف المحافظات.

حديقة المسلة الدولية وساحة «المشير طنطاوي»

انتشر الحمام في حديقة المسلة «الشهداء» بحي الشرق بعد تطويرها ويحرص الزائرون على التقاط الصور معه وإطعامه كما تم تطوير الحديقة الدولية وإنشاء ساحة المشير طنطاوي وتقع بين شارعي «البترول سابقا» طنطاوي والرحاب وقريبة من الميناء البري الجديد وتضم عددا من النافورات وكشك موسيقي وأماكن جلوس ولاند سكيب على أعلى مستوى.

منتجعات وقرى سياحية ببورسعيد

تم تطوير وإنشاء قرى ومنتجعات سياحية ببورسعيد منها بورتو سعيد ويعد نقلة نوعية وأضخم مشروع ترفيهي سياحي بغرب بورسعيد وأصبح من أجمل الأماكن السياحية ببورسعيد.

منتجع تاور باي السياحي، وهو أحد أهم المشروعات السياحية بغرب بورسعيد، ويقع على الكيلو 20 من الطريق الساحلي الدولي، ويربط بين محافظتي دمياط وبورسعيد.

منتجع وفندق هلنان بورفؤاد، قرية المرجان سابقا، ويتميز بموقعه الفريد في أول نقطة بقارة آسيا وعلى المدخل الشمالي لقناة السويس.

قرية إيكلا وتعد أول مشروع سكني تقع على مساحة 40 ألف متر ويضم 350 وحدة سكنية.

قرية «بالما» بشارع طرح البحر، كما تم تطوير الخدمات السياحية داخل مجموعة فنادق منها جراند الباتروس، والفيروز السياحية وقرية النورس السياحية، وجنة النورس.

المركز الثقافي الترفيهي «دار الأوبرا»

وتضم قاعات سينما ومسرح وكافتيريات تتماشى مع التطور السياحي ببورسعيد.

شوارع سياحية ببورسعيد

شارع 3-7 ويجمع كافة الإمكانيات والوسائل الترفيهية.

شارع ديليسبس باي ويضم مسطحات خضراء ومناطق ديكورية ونافورة وأماكن للجلوس و13 حاوية مقسمة إلى 3 أجزاء بإجمالي 39 جزءا، لبيع مختلف المأكولات والمشروبات ومنطقة بلاي ستيشن للسيارات.

جداريات مدخل بورسعيد الجنوبي

شمل التطوير أماكن سياحية ببورسعيد منها إقامة جداريات في مدخل بورسعيد الجنوبي تستعرض تاريخ المحافظة الباسلة والمعالم الأثرية المميزة بها، بالإضافة إلى ميدان يتوسطه تمثال لملاك يحمل شعلة.

وأكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أن المحافظة بها أماكن للفسحة حققت إنجازا ملموسا في مختلف المشروعات السياحية العملاقة مما ضاعف من الطاقة الفندقية بما يسمح باستقبال السياحة الداخلية ومن هذه الفنادق ثلاث مشروعات سياحية تعتبر واجهة مشرفة لبورسعيد، وهي: «بورتوسعيد، تاون داون، تاور باي».

كما شهد غرب بورسعيد في أماكن سياحية منها فنادق وكافتيريات وأصبحت منطقة للترويج السياحي أمام الزائرين مما يجعلها تحقق التنمية المستدامة في الدولة.